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Muğla Büyükşehir’den tarım üreticisine 1 milyon TL destek Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ...

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde 'Yerel Tohum Ulusal Güç' projesi kapsamında tarım ve hayvancılıkla uğraşan 60 üreticiye 37 ton yem bitkisi tohumu dağıttı. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı dahil olmak üzere bugüne kadar 581 ton piyasa değeri 1 Milyon 104 bin TL olan yem bitkisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir’den tarım üreticisine 1 milyon TL destek Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üreticiye destek olmak amacıyla Menteşe ilçesinde 60 üreticiye 37 ton yem ve tohum dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde ‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ projesi kapsamında tarım ve hayvancılıkla uğraşan 60 üreticiye 37 ton yem bitkisi tohumu dağıttı. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı dahil olmak üzere bugüne kadar 581 ton piyasa değeri 1 Milyon 104 bin TL olan yem bitkisi dağıtımı gerçekleştirdi.
Etkinlikle konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 1 Milyon 104 bin TL değerinde tarıma 581 ton yem bitkisi desteği, 1 Milyon 986 bin değerinde 125 bin 251 adet fidan desteği sağladıklarını açıkladı. 15 gün sonra 52 bin adet ceviz fidanı dağıtacaklarını açıklayan Gürün, “Muğla’nın yüzde 60’lık nüfusu kırsalda hayvancılık ve tarımla uğraştığını bu yüzden tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelir düzeyini yükseltmek en büyük amacımız” dedi.
Başkan Gürün, “Yeter ki bir araya gelelim koopretifleşelim”
Kıyı kesimlerdeki otellerin gıda tükettiğine dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha az giderle daha çok gelir elde etmesini sağlamak için uğraşıyoruz. Kıyıda bu kadar otel var ve onlar tonlarca gıda tüketiyor. Muğla o kadar verimli topraklara sahip ki onların tükettiğini bu topraklarda üretelim. Yeter ki bir araya gelelim kooperatifleşelim. Onların istediği kalitede ve sayıda ürünü üretebilelim. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın en büyük sıkıntılarından biri yem. Daha uygun yemle dışarıdan yem satın almadan kendi ürettiğimiz yemlerle hayvanlarımızı besleyelim. Sizlerin de topraklarınıza sahip çıkmanızı diliyoruz. Kooperatifleşmenin bir araya gelmenin çok büyük önemi var. Tek tek baş edemediğimiz sorunları bir araya gelerek aşabiliyoruz” diye konuştu.
Belediyenin yaptığı desteğin kendilerine iki türlü destek sağladığını belirten üretici İdris Öztürk, “Bu proje bize iki türlü desteği var. Hem maddi hem de manevi desteği var. Arkamızda bir belediye başkanının olması ayrı bir destek oluyor. Ayrıca bir belediye başkanının kendi görevi olmamasına rağmen bize böyle bir destek vermesi bizi sevindiriyor. Hem de maddi olarak büyük bir destek sağlıyor. Zaten şuanda hayvancılık zor durumda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı.
29 yaşındaki çiftçi Hasan Yalçın, bu tür yatırımların üreticinin hayal kurmasına yardımcı olduğunu belirterek “Muğla Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğine inanıyorum. Bu tür yatırımlar destekler bize biraz bile olsa nefes aldırabiliyor. İleriye dönük düşüncelerimizi hayallerimizi bir nebze olsun umutlandırıyor. Destek olmayınca artık tarım yapılamıyor. Çünkü imkanlar baya bir zorlaştı. Bu proje maddi olarak ciddi bir katkısı olacak. Manevi olarak da aldığım yerlerde güvenilirliğinden emin olamıyoruz. Ama resmi kurum belediye kooperatiflerde söylediklerinin aksine bir şey yaşamadım. Şimdiye kadar faydalandım memnunum” şeklinde konuştu.

MUĞLA

12 Ekim 2019 Cumartesi

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