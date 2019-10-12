Vatan Partililerden Trump'a protesto, harekata destek

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

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VATAN Partisi'nin Muğla'nın Marmaris İlçe Başkanlığı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerini protesto ederek, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösteren Vatan Partisi Marmaris İlçe Başkanlığı üyeleri, bugün saat 13.30'da, Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Türk bayrağı taşıyan 27 kişilik grup, 'Mahvolursun Trump, senden büyük Mehmetçik var', 'Kılıcınız keskin, zaferiniz daim olsun', 'ABD/PKK bozguna uğrayacak' pankartı açtı. Partililer, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" sloganı atarken Vatan Partisi İlçe Başkanı Ziya Ertan Yıldırım, yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerine tepki göstererek, "Türkiye, Trump'a karşı en net cevabı 'Barış Pınarı Harekatı' ile vermiştir. Buradan ilan ediyoruz, kahraman Türk ordusunun yanındayız. Türk Milleti, Türk Ordusu'nun yanındadır" dedi. Açıklamanın ardından partililer, sessizce ayrıldı.FOTOĞRAF



MUĞLA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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