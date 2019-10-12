Marmaris’te düzensiz göçmen operasyonu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, iki farklı noktada durdurulan iki minibüste 52 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, MarmarisMuğla Karayolu Gökbel Mevkii’nde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Bir diğer operasyonda ise Marmaris kırsalında yol devriyesi yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste 34 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenleri Yunanistan adalarına kaçıracağı iddia edilen ve minibüslerin şoförlüğü yapan 2 organizatör gözaltına alındı. Aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu toplam 52 düzensiz göçmen ve 2 organizatör işlemleri için Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. İki minibüs ile İzmir’den geldikleri öğrenilen 52 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

MUĞLA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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