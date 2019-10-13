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Yavru balıklar için seferberlik

DHA

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kuvvetli esen lodos nedeniyle dalgalarla kıyıya sürüklenen ve suların çekilmesiyle sahilde oluşan gölcükte mahsur kalan yavru kefaller, çevre sakinleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kuvvetli esen lodos nedeniyle dalgalarla kıyıya sürüklenen ve suların çekilmesiyle sahilde oluşan gölcükte mahsur kalan yavru kefaller, çevre sakinleri tarafından kurtarıldı.
9 Ekim'de Datça'da etkili olan kuvvetli lodos fırtınası yavru kefal balıkları, ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Billurkent Tatil Sitesi sahiline sürükledi. Fırtınanın yarattığı dalgalar ise buradaki kumları yığarak, sahilde gölcük oluşmasına neden oldu. Suların çekilmesinin ardından kıyıda oluşan gölcükte mahsur kalan kefal yavruları denize dönemedi. Mahsur kalan yavru balıklar için 3 gönüllü doğasever, kurtarma operasyonu başlattı. Billurkent devre mülk sakinlerinden Ali Rıza Öztekin (65), eşi Ayşegül Öztekin (58) ve Hüseyin Şardan (68), sahilde 2 saatlik çalışmayla su birikintisiyle deniz arasında yaklaşık 10 metrelik kanal açtı. Yavru balıkların tekrar denize ulaşmalarını sağlayan doğaseverler, hayvanları kurtardı. Çalışma sırasında sahilde kumların sıkışması sonucu binlerce yılda oluşan kayalıklara zarar verilmediği, yarım metre derinliğinde açılan kanaldan balıkların tekrar denize ulaştırıldığı belirtildi.
Doğaseverlerden Ali Rıza Öztekin, "Eşimle denize girmek için sahile gelmiştik. 2 gün önce denizde çıkan fırtınada, dalgaların yığdığı kumların neden olduğu sahildeki gölcükte mahsur kalan yavru balıkları fark ettik. Bu duruma çok üzüldük. Su seviyesi sürekli azalıyordu, tamamen kurumadan bir şey yapmamız gerekiyordu. Zaman da daralıyordu. Kürekle kanal kazıp, yavru balıkların denize ulaşmalarını sağladık. Onlara yaşama sansı verdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

MUĞLA

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:09
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  • YATSI 19:56
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