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Tarhana kazanları tarihi Saburhane'de 2. kez kaynadı

İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından tarihi Saburhane Meydanı'nda 2'nci Muğla Tarhana Festivali düzenlendi.

Tarhana kazanları tarihi Saburhane'de 2. kez kaynadı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından tarihi Saburhane Meydanı’nda 2’nci Muğla Tarhana Festivali düzenlendi.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) 'markalaşma çalışmaları' kapsamında coğrafi işaret alan Muğla Göce Tarhanasının tanıtıldığı etkinlik ile kentin tarihi Saburhane Meydanı renkli bir hafta sonuna ev sahipliği yaptı.
Muğla’ya özgü kültürel değerlerin başında gelen, içindeki börülce, yoğurt, kırmızı biber, kemikli et ve sarımsağıyla Muğlalılar için yağmurlu havaların iksiri olan Muğla Tarhanası Festivaline binlerce kişi katıldı. Ayrıca yaklaşık 1 kilometrelik sokak boyunca Muğla'ya özgü yerel ürünleri tanıtmak için standlar oluşturuldu.


Muğla İçin Gelecek Platformu Başkanı Tolga Yüksel festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Barış Pınarı Harekatı nedeni ile festivalin programında bulunan eğlence ve konserleri iptal ettik. Festivalimizin bu yıl ikincisini yine Muğla'nın en iyi korunmuş Saburhane'de yapıyoruz. 2015 yılında kurduğumuz platformumuzla Muğla'nın kültürel zenginliğini geleceğe taşımaya çalışıyoruz. İlk festivalde diğer şehirlerden de katılım olduğunu fakederek bu yıl festivalin kapsamını geliştirdik. Bugün burada sadece tarhana değil, Muğla'da yetişen tüm yerel ürünlerin standları açıldı." dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, "Nisan 2018'de Muğla Saraylısı ve Muğla Köftesi'nin coğrafi işaretini almıştık. Muğla Göce Tarhanası da Eylül 2019'da coğrafi işareti almaya hak kazandı. Başvurusu yapılan diğer 6 ürünümüz için çalışmalarımız devam ediyor. Markalaşma sürecinde üreticilerin üretimlerini satışa sunmaları için firmalara ihtiyacımız var" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Deniz kum güneş, geleceğin turizm alanı olmaktan çıkıyor. Bizim kültür turizmine evrilmemiz gerekiyor. Gelecek 20 yıl içinde Çin, Hindistan dünyaya en fazla turist ithal eden ülkeler olacak. Bu ülkedeki insanların merakı tarih ve kültür. Bizim onlara bunları sunmamız gerekiyor. Koruma geleneğini yıllarca benimsemiş olan Muğla, kültür turizminin başkenti olacak. Bizlerde belediye olarak bu sürece destek veriyoruz. Tarihi dokuları restore ederek halkın kullanımına sunuyoruz. Halk bu yapıların önemini bu şekilde daha iyi anlıyor. Arasta restorasyonunun ardından Saburhane ile ilgili de çok önemli bir proje üzerinde çalışılıyor. Çok uzun olmayan bir süreçte bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. Hiç hedeften şaşmadan bu konuda ilerliyoruz. Muğla farklı bir turizmi, misafirlerine koruyarak sunacak. Bu şenliklerin önemi de aslında bu" diye ifade etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Muğla İçin Gelecek Platformu'na bu organizasyonlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizin ortak amacı geçmişimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak. Tarhana bizim için çorba değil yemektir. Yazın Muğlalılar olarak göç ettiğimiz Karabağlar Yaylası'nda ne yetişiyorsa bu çorbanın içinde var. Hepimiz yoğun iş temposu ile birlikte stres içindeyiz. Ben Muğla'da yaşayan vatandaşlarımızı hafta sonu ya da iş çıkışı stres atmak için Saburhane'ye davet ediyorum." diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de, "Kültürler kolay oluşan olgular değildir. Yüzyıllar içinde meydana gelirler. Bugün bizi bir kültür ürünü olan tarhana bir araya topladı. Tarhanaya baktığımda bir gıda mühendisliği ürünü görüyorum. Büyüklerimiz gıda mühendisliği yapmışlar. Aylarca, yıllarca kendi halinde bozulmadan saklanabiliyor. Bugün bilim adamları bu malzemeleri araştırıyorlar. Muğla'da bu yapılan aslında bilimdir. Bu ürünün markalaşması gerekiyor. Muğla Üniversitesi bu süreçte rol alarak şehirle bütünleşmek istiyor. Bunun için yoğun olarak çalışıyoruz" dedi.
Tüm konuşmacılar Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Ardından program tarhana ikramı ile devam etti.

MUĞLA

13 Ekim 2019 Pazar

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