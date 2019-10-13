Arı kovanlarının içine gizlenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi

Muğla’da polis ekiplerinin durduğu tırın dorsesinde arı kovanları içine gizlenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamında Muğla’da yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda seyir halinde olan bir tır ekipler tarafından durduruldu. Ekipler tırın dorsesinde arı kovanlarının bulunduğu alanda hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine tır güvenli bölgeye çekilerek içerisindeki arı kovanları dorseden indirildi. Narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için kovanların içerisine yerleştirilen toplamda 152 kilo uyuşturucu, arıcı kıyafeti giyen polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:46

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