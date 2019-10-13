Bodrumspor, Birevim Elazığspor'u 5 - 1 yendi

Birevim Elazığspor’u 51 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, iç sahadaki ilk lig galibiyetini aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. Hafta mücadelesinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Birevim Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan maçı, yaklaşık bin taraftar izledi.

Maçın ilk dakikaların daha baskılı bir futbol oynayan Bodrumspor, bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Maçın ilk golü dakika 34’te penaltıdan Elazığspor’dan geldi.

Golün şokunu atlatan Bodrumspor, ilk yarının uzatma dakikalarında biri serbest vuruş olmak üzere Sergen Yatağan’ın attığı 2 golle 21öne geçti.

Yeşil beyazlı ekip, ikinci yarıya da etkili başlayıp 46’ncı dakikada bir gol daha bulara skoru 31’e getirdi. Kalan dakikalarda 2 gol daha bulan Bodrumspor, maçı 51 kazandı.

Maçta Bodrumsporlu ve Elazığsporlu taraftarlar karşılıklı olarak “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Kahrolsun PKK”, “Vatan Sana Canım Feda” sloganları attılar.

Muğla Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz Birevim Elazığ Spor tirübünlerine giderek İzmirde şehit düşen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin ve Marmariste şehit düşen Elazığlı polis Cengiz Eker anısına hazırlattığı birer plaketi Birevim Elazığsporkulübü başkanı Selçuk Öztürk e takdim etti. Müdür Yılmaz, şehitlerimizi unutmadık onların anısını yaşaracağız dedi.

Maçın önemli pozisyonları şu şekilde;

Dakika 30'da Elazığspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Cihan Canpolat'ın ortasında Bodrumspor kalecisi Fırat topu elinden kaçırdı. Top Elazığspor'dan Ömer Yıldız'ın önüne düşerken kaleci Fırat'ın müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kadir Bekmezci topu ağlarla buluşturdu.

İlk yarının uzatma dakikalarında Bodrumspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Sergen Yatağan'ın güzel vuruşunda Elazığspor kalecisi Ahmet Doğan yerinden bile kıpırdayamadı ve top ağlarla buluştu.

Elazığspor'un yaptığı santranın ardından topu kapan Celal Dumanlı sağ kanattan ilerleyerek yaptığı ortasında topu Sergen Yatağan ile buluşturdu. Güzel bir vuruş yapan Sergen, takımını devre arasına 21 önde soktu.

Dakika 46'da gelişen Bodrumspor atağında sol kanattan Batuhan'ın ortasına Celal Dumanlı kafa vuruşu, skoru 31'e taşıdı.

Dakika 80'de sol kanattan gelişen Bodrumspor atağında Batuhan'ın ortasında Medeni Bingöl'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 41.

Dakika 87'de sol kanattan gelişen Bodrumspor atağında Batuhan'ın ortasında Şaban’ın vuruşunda top ağlarla buluştu:51.

MUĞLA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:46

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