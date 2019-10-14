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Tekerlekli sandalyeyle dalış yapmıştı, şimdi de paraşütle atladı

İHA

Turistik gezi için gittiği 1 Temmuz 2017 yılında üzerine ağaç düşmesi sonucu vücudunda 30 kırık oluşan ve omurilik felci olan Alper Patır'ın spora ve hayata olan ilgisi görenleri şaşırtıyor. Geçen yıl tekerlekli sandalye ile denize dalan Alper Patır, şimdi de en büyük hayali olan tekerlekli sandalye ile uçuşunu gerçekleştirdi. Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Alper Patır, yüzlerce metre yüksekliğe çıkarak Ölüdeniz semalarında tekerlekli sandalyesi ile unutulmaz anlar yaşadı.

Tekerlekli sandalyeyle dalış yapmıştı, şimdi de paraşütle atladı

Turistik gezi için gittiği 1 Temmuz 2017 yılında üzerine ağaç düşmesi sonucu vücudunda 30 kırık oluşan ve omurilik felci olan Alper Patır’ın spora ve hayata olan ilgisi görenleri şaşırtıyor. Geçen yıl tekerlekli sandalye ile denize dalan Alper Patır, şimdi de en büyük hayali olan tekerlekli sandalye ile uçuşunu gerçekleştirdi. Fethiye’de yamaç paraşütü yapan Alper Patır, yüzlerce metre yüksekliğe çıkarak Ölüdeniz semalarında tekerlekli sandalyesi ile unutulmaz anlar yaşadı.
AKUT Denizli ekibinin bedensel engelli lideri Alper Patır, farkındalık oluşturmak için bu defa yamaç paraşütü ile uçtu. Yaklaşık yarım saat Ölüdeniz semalarında paraşütle dolaşan Alper Patır, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de önceki yıl üzerine ağaç düştüğü için omurilik felci geçirerek engelli kalmıştı.
Omurilik felciyle mücadele ederken tüm omurilik felçlilere umut ışığı olabilmek için çeşitli aktiviteler gerçekleştiren Alper Patır, geçen yıl yaptığı dalışın ardından bu yıl da en büyük hayali olan uçuşunu gerçekleştirdi. Engellilere umut olmak ve engeli olan kişilerin evden dışarı çıkmasını sağlamak için engeline rağmen her türlü aktiviteye katılan Alper Patır, engeline rağmen hayatın içinde olmaya çalıştığını söyledi.
Şu anda 37 yaşında olan AKUT gönüllüsü Alper Patır, 2 yıl önce turistik gezi için gittiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de üzerine büyük bir ağaç dalı düşmüştü. Vücudunun pek çok yerinde 30’un üzerinde kırık oluşan Alper Patır, Kiev’de 5 ameliyat geçirerek, 13 gün hastanede kalmıştı. 14 Temmuz 2017’de Ankara’dan giden Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara’daki özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alına alınan Alper Patır, yaşadığı talihsiz kazadan sonra omurilik felci olarak kalmasına rağmen kesinlikle hayata küsmedi.
Alper Patır, tekerlekli sandalyesi ile uçuş yapmanın keyfini yaşadı.

MUĞLA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:08
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  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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