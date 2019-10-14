Bir günü telefonsuz geçirmenin keyfini çıkardılar

Muğla'da Psinossa İnsan ve Davranış Topluluğu üyeleri tarafından teknolojinin insan hayatını esir almasını engellemek amacıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Akıllı telefonların gün boyu kapalı kaldığı etkinlikte öğrenciler kendilerine vakit ayırdı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri tarafından kurulan Psinossa İnsan ve Davranış Topluluğu üyeleri hafta sonu Ula'da bir araya geldi. Akıllı telefonlardan gün boyu uzak kalınan etkinlikte, şarkılar söylendi, oyunlar oynandı, uzun uzun sohbetler edildi. Etkinliğe katılan öğrenciler, "Teknoloji hayatımızı esir almış durumda. Teknolojiye karşı değiliz fakat özellikle telefonlarımızla gereğinden fazla boş zaman harcıyoruz. Arkadaşlarımızla telefonları toplayarak kendimize vakit ayırmak istedik. Gün boyu çeşitli oyunlar oynayıp, sohbet ederek eğlenme fırsatı bulduk. Teknoloji ile iletişimin ilerlediği bir dönemde ters orantılı olarak aramızdaki iletişim zayıflıyor. Etkinliklerimiz devam edecek" diye ifade ettiler.

MUĞLA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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