Pervin Töre: "Çocuklarımızı sınavlara degil hayata hazırlayacagız"

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Stem ile 21'inci yüzyıl becerileri" projesi kapsamında Fethiye’de öğretmen eğitimi çalıştayı düzenlendi.

Öludeniz mahallesindeki Mentora Dil okulunda yapılan programda konusan Mugla il Milli Egitim Muduru Pervin Tore, 21'inci yuzyıl yasam seminerini gectigimiz yıl Fethiye'de baslattıklarını ve Turkiye'de bir ilk oldugunu ifade etti. Tore; ''Gecen yıl burada 118 ogretmenimiz ile aynı salonda erken STEM 'in modelini ogrencilere kazandırmak icin bir araya gelmistik. Gorev alan ogretmenlerimizin ısıgında ARGE ekibimiz ile cok basarılı bir yıl gecirdik. Arastıran sorgulayan yeni nesillere milli ve evrensel degerleri katarak ogrenciler yetistirmeye basladık. 25 bin ogrenciye ulastık. Bakanımızın hedefi olan 2023 vizyonunda cocuklarımıza 21'inci Yüzyıl yaşam becerileri kazandırmak oncelikli hedefimizdir. Yaklasık 8 bini temel egitimdeki ogretmenlerimizle yüzde 42 basarı elde ettik. 24 bin ogrencimize egitimin ana teması verildi. Erken STEM'den simdi STEM'e gececegiz ve orta sona kadar olan ogrencilerimizin merakını arttıracagız. Fethiye'den bu ısıgı yakıp 13 ilcemize yayacagız. Bakanımızın dedigi gibi cocuklarımızın sınavlara degil hayata hazırlayacagız. Hayatta guclu olmayı ogretecegiz, en kriz anında bile sorgulayan guclu nesiller yetistirecegiz" dedi.

Çalıştay Kapsamında öğretmenler 2 gun sureyle teorik ve uygulamalı STEM egitimi aldı.

MUĞLA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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