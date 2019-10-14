Sarıgerme’de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 42 kiloluk Akya balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Ortacalı Minür Akkuş, Sarıgerme açıklarında avlanırken oltasına 42 kilo ağırlığında Akya balığı takıldı. Akkuş, uzun uğraşlar sonucu oltasına takılan balığı tekneye çekti. Teknede bulunanlar da balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkçı Minür Akkuş; “20 yıldır amatör balıkçılık yapıyorum. Balığı yakalarken ki duygularım anlatılmaz. Çok heyecanlıydım. Balığı çıkarmak için bir saatin üzerinde uğraştığım. Sicim parmağımı kesti. Kaçıracağımdan korktum.” dedi.

MUĞLA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:40

YATSI 19:54

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