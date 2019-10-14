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Gezici sahne ile sezonu Mumcular’da açtılar

İHA

Bodrum Belediye Şehir Tiyatrosu'nun "Batakhane Güzeli" adlı müzikal oyunu Mumcular Pazar Yeri'nde sahnelendi.

Gezici sahne ile sezonu Mumcular’da açtılar

Bodrum Belediye Şehir Tiyatrosu’nun “Batakhane Güzeli” adlı müzikal oyunu Mumcular Pazar Yeri’nde sahnelendi.
Bodrum Belediye Şehir Tiyatrosu, kış sezonunu Karaova Mumcular halkı ile açtı. Oyun Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tırda kurulan gezici sahnesi ile açık havada, izleyicinin karşısına çıktı. “Batakhane Güzeli” adlı müzikal oyunu sahneleyen sanatçılar, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Mumcular pazar yerinde gezici sahnesinde gerçekleşen oyunu yüzlerce kişi izledi. Özellikle gençlerin ve çocukların ilgisinin yoğun olduğu görülen gösteride, vatandaşlar bölgede tiyatro olmamasını belirterek, sık sık bu tür etkinliğin tekrar etmesini bundan sonraki sahnelenecek tiyatro gösterisinin de bölgelerine gelmesini istediler.
B.B.Ş.T. Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen yeni sezonla ilgili şu bilgileri verdi “Sahneye koyacağımız yeni oyunlarımız olacak. Çocuklar için de oyun hazırlığımız var. Kurslarımıza devam edeceğiz. Oasis Nurol Kültür Merkezi tamamlanır tamamlanmaz çalışacağız. Her ayın ikinci ve dördüncü Cuma günü büyük oyunumuz mutlaka oynanacak. Çocuk oyunlarımız da Pazar günü olacak. Bodrum’da tiyatromuzun ulaşamadığı hiç kimse kalmayacak. Hedefimiz budur” dedi.
Batakhane güzeli
Erman Canatan’ın yazdığı eseri, ünlü oyuncu Erdal Cindoruk yönetti. Yeşilçam sinemasından esinlenerek, farklı bir yorumla müzikal olarak sahneye konan oyun; seyirciye “esas oğlan, esas kız ve kötü adam, aşk, intikam, kıskançlık ve entrikaların” işlendiği eski yazlık sinema günlerini yaşatıyor.
Tiyatronun genel sanat yönetmeni Hüseyin Akşen, Tarık Papuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er gibi ünlü isimlerin rol aldığı oyunda, esas kız Gülperi’yi genç yeteneklerden Cansın Yunt ve esas oğlanı Aksaraylı Halil’i Oğulcan Çelik canlandırıyor. Oyunda Tiyatronun daimi kadrosu Yerkan Kahraman, Sertaç Aydın, Ziba Türk’ün yanı sıra, Zeynep Dündar, Ertuğrul Cön, Irmak Çağlar, Filiz Çoktezcanlı, Fazıl Çelikel ve Ramin Fahrangniya da oyunları ve dansları ile yer alıyor. Dekor: KaderSerkan Aktü, Kostüm: Dittomama Işık: Hakan Özipek Müzik: Deniz Doğançay

MUĞLA

14 Ekim 2019 Pazartesi

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