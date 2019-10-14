Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Start-In Bodrum Sağlıkta Inovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Bodrum Belediyesi'nin desteği ile bu yıl 2.'si düzenlenen Startin Bodrum "Sağlıkta Inovasyon" etkinliği 1113 Ekim 2019 tarihleri arasında, Bodrum Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Start-In Bodrum Sağlıkta Inovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

Bodrum Belediyesi’nin desteği ile bu yıl 2.’si düzenlenen Startin Bodrum “Sağlıkta Inovasyon” etkinliği 1113 Ekim 2019 tarihleri arasında, Bodrum Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum proje sahipleri Gert Kroon ve Sibel Tunalı, Sağlık Pazarlama uzmanı Görkem Bayındır, Acıbadem Teknolojiyi temsilen Kemal Kaplan, IBM Ortadoğu ve Afrika’ya temsilen Bilal El Sabbagh, BODER temsilcisi Itır Köylü, girişimciler ve mentorlar katıldı. Bodrum’un sağlık turizmi konusunda bir cazibe merkezi olmasını amaçlayan organizasyonda, konu ile ilgili yatırımcıların temsilcileri de hazır bulundu.
Startin Bodrum’un açılış konuşmasını yapan Ummahan Yurt, hayata geçirilecek projelerin Bodrum’a önemli bir katkıda bulunacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Yurt “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu alandaki girişimcileri Bodrum’da ağırlamak, sağlık turizmine yönelmeyi düşünen yatırımcılarımız için güzel bir fırsat olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan ilk etkinlik heyecan vericiydi. Bu yıl da belediyemiz bünyemizde olduğu için daha çok heyecanlıyız. Sonucu merakla bekliyoruz. Sağlık hepimiz için önemli, sağlıktaki fikirler bize yol gösterecek fikirlerdir. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık sektörünün geleceğine yeni ürün ve yaklaşımlarla yön vermek amacıyla özgün bir platformda fikir paylaşımının hedeflendiği etkinlik, interaktif bir yöntemle gerçekleşti.
Bodrum’un gelişimine destek olmak amacıyla Startin etkinliklerini başlattıklarını ifade eden proje sorumlusu Sibel Tunalı, hedeflerinin dünyanın Bodrum’a olan ilgisini daha da artırmak, ekonomik dinamikleri canlı tutmak olduğunu ifade etti. Tunalı “Geleceğimiz için yenilikçi bir sağlık ekosisteminin geliştirilmesinde, tüm sağlık profesyonelleri için açık bir platform oluşturduk. Amacımız, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve benzer düşünen kişilerin fikirlerini paylaşması ve pazara yeni sağlık çözümleri getirmesi için hızlandırılmış bir platform oluşturmaktır” diye konuştu.
Etkinlik sonunda en iyi fikir projesini kazananlara ödülleri verildi. Ödül alan en iyi fikirler, girişimciler sağlık hizmetleri sağlayıcıları ve yatırımcılarla ilişkilendirildi. Birincilik ödül, yapay zeka teknolojisi ile mikrobiyoma dayalı kişiselleştirilmiş diyet hizmeti sunan bir girişim olan “Enbiosis Biosciences” projesi ile Ömer Ozan’ın oldu.
İkinciliği NOTRINO/CurAlive girişimleriyle Evrim Çağın Polat elde ederken, üçüncü ise PECSPEC girişimi ile Çağrı Faydacı oldu. Yatırımcı ödülleri kategorisinde Tetkik Sonucum projesi ile İlker Tosun Smart Hospital ödülü alırken, Bodrum Belediyesi ödülünü Mehmet Özzaman ‘Message with Breath' projesi ile aldı. BODER ödülüne RhEvi projesi ile Mustafa Yakut, PranaGEO ödülüne de DigiHealth projesiyle Aydanur Aydın layık görüldü.
Birinci olan gruba Acıbadem Teknoloji; ikinciye IBM ve üçüncü olan girişimci de TR Angels Yatırımcı ödülleri verildi. Etkinlikte sonunda ayrıca Bodrum Belediyesi’nin Kültür Yayını olarak hazırladığı “Cevat Şakir Bodrum’un Mavi Merhabası” adlı kitabı katılımcılara hediye edildi.

MUĞLA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum’da 2-5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt Karaova üreticisinden alınıyor, Bodrum’da satılıyor Bodrum halk süt, 4.99 TL’den satışta
YEREL HABERLER Bodrum’da 2-5 yaş arası çocuklara ücretsiz ...
Ak gençlerden Mustafa Amca’ya minnet ziyareti
YEREL HABERLER Ak gençlerden Mustafa Amca’ya minnet ziyareti
Gezici sahne ile sezonu Mumcular’da açtılar
YEREL HABERLER Gezici sahne ile sezonu Mumcular’da açtılar
Sarıgerme’de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Sarıgerme’de 42 kiloluk Akya balığı görenleri ...
Milas'ın ürünleri coğrafi işaretle değerine değer katacak
YEREL HABERLER Milas'ın ürünleri coğrafi işaretle değerine değer ...
Yatağan Belediye Başkanı’ndan Milas ziyareti
YEREL HABERLER Yatağan Belediye Başkanı’ndan Milas ziyareti
Milas OSB'de sanayi parsellerinin düzenlenmesi için ihale yapıldı
YEREL HABERLER Milas OSB'de sanayi parsellerinin düzenlenmesi için ...
Milaslı mastırlar lige hazır
YEREL HABERLER Milaslı mastırlar lige hazır
Başkan ve yardımcılarından Emniyet Müdürüne hoş geldin ziyareti
YEREL HABERLER Başkan ve yardımcılarından Emniyet Müdürüne hoş ...
Pervin Töre: "Çocuklarımızı sınavlara degil hayata hazırlayacagız"
YEREL HABERLER Pervin Töre: "Çocuklarımızı sınavlara degil hayata ...
Bir günü telefonsuz geçirmenin keyfini çıkardılar
YEREL HABERLER Bir günü telefonsuz geçirmenin keyfini çıkardılar
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki müzesi kurulacak
YEREL HABERLER Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki müzesi ...
Tekerlekli sandalyeyle dalış yapmıştı, şimdi de paraşütle atladı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyeyle dalış yapmıştı, şimdi de ...
Park halinde yanmaya başladı
YEREL HABERLER Park halinde yanmaya başladı
Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor
YEREL HABERLER Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor
Marmaris’te zarlar bu sefer eğitime destek için atılıyor
YEREL HABERLER Marmaris’te zarlar bu sefer eğitime destek için ...
Bodrum’a Halikarnas Balıkçısı Arboretumu kurulacak
YEREL HABERLER Bodrum’a Halikarnas Balıkçısı Arboretumu kurulacak
Fethiyespor-Turgutluspor: 0-0
YEREL HABERLER Fethiyespor-Turgutluspor: 0-0
Fethiyespor: 0 - Turgutluspor 0
YEREL HABERLER Fethiyespor: 0 - Turgutluspor 0
Bodrumspor, Birevim Elazığspor'u 5 - 1 yendi
YEREL HABERLER Bodrumspor, Birevim Elazığspor'u 5 - 1 yendi
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Birevim Elazığspor: 5-1
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Birevim Elazığspor: 5-1
Tarihi Saburhane Meydanı'nda tarhana kazanları kaynadı
YEREL HABERLER Tarihi Saburhane Meydanı'nda tarhana kazanları ...
Lastik botla kaçarken yakalandılar
YEREL HABERLER Lastik botla kaçarken yakalandılar
Arı kovanlarının içine gizlenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Arı kovanlarının içine gizlenmiş 152 kilo eroin ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X