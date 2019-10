Bodrum’da 2-5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt Karaova üreticisinden alınıyor, Bodrum’da satılıyor Bodrum halk süt, 4.99 TL’den satışta

Bodrum Belediyesi, Karaova’da kırsal kalkınmaya destek olmak ve Bodrum halkının sağlıklı, ekonomik ve doğal süt tüketmesi amacıyla “Bodrum Halk Süt” projesini başlattı. Başkan Aras, Halk Süt’ün Bodrum’da yaşayan 25 yaş aralığındaki çocuklara, ailelerin talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi.

Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Süt projesi kapsamında, süt satışı 14 Ekim 2019 Pazartesi günü başladı. Belediye’nin Karaova’daki süt üreticilerinden aldığı doğal, taze ve sağlıklı sütler, 1 litrelik cam şişelerde satışa sunuluyor. Her türlü kontrolden geçirilen ve günlük süt olarak şişelenen Karaova sütü, sağlıklı ve doğal bir şekilde Bodrum halkına ulaştırılıyor.

İlk etapta toplam 49 bin 500 litre süt, Bodrum Belediyesi’nin Mahfel, Kumbahçe, Torba, Yalıkavak ve Turgutreis kafeteryalarında satışa sunulacak.

Belediye’nin imkanlarıyla şişelenen Bodrum Halk Süt, bir sonraki aşamada, Bodrum’un tüm Pazar yerlerinde ve her mahallesinde yine Bodrum Belediyesi’nin donanımlı süt dağıtım araçlarıyla satılacak. Başkan Aras, Halk Süt’ün Bodrum’da yaşayan 25 yaş aralığındaki çocuklara, ailelerin talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi. Bu kapsamda çocuk başına düzenli olarak her hafta 1 litre günlük süt, cam şişede teslim edilecek.

Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, Karaova Bölgesi’ni çok önemsediklerini ve bunu göreve geldikleri ilk günden itibaren dile getirdiklerini belirterek “Bütün doğal kaynakları ile Bodrum’un tarım alanı olan zengin Karaova coğrafyası, Bodrum’un geleceği demek” şeklinde konuştu.

Sütten sonra, yoğurt, kaymak, peynir de gelecek

Dünyada doğal gıda kaynaklarının büyük bir hızla tükendiğini ve Bodrum’da bile insanların temiz, doğal gıdaya ulaşmasının zorlaşmaya başladığını vurgulayan Başkan Aras, şöyle devam etti:

“Karaova gibi bir değer elimizde varken, orayı destekleyip, yerel üretimi artırmamız gerekiyor. Bunun için ilk iş olarak Karaova Bölgesi'nde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk ve araştırmalara başladık. Yoğun çalışmalarımız bugün meyvesini verdi. Ben bu konuda çalışan ve emeği geçen, bu kadar kısa sürede sonuca ulaşılmasını sağlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu aldığımız sütler vatandaşlardan tedarik ediliyor ve vatandaşlar süt birliğine ellerindeki ürünü 1,80 TL.'ye verirken biz 2,5 TL'ye alıyoruz ve işleyip 4.99 TL bedelle tüketicilere ulaştırıyoruz. Piyasada ortalama 6.307 TL bedelle satılan günlük sütü biz 4.99 TL'den satıyoruz.”

Halk Süt projesinin sürekli geliştirileceğini de belirten Başkan Aras, “Sütle sınırlı kalmayacağız. Sırada yoğurt, peynir, tereyağı, kaymak gibi Bodrum'un yerel üreticisinin ürettiği yerel enstrümanların içinde olduğu ürünleri halkımızın tekrar kullanımına ve tüketime sunacağız.” diye konuştu.

