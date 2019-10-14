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Marmaris ilk ekolojik adımı attı Eco-Fest Marmaris yoğun ilgi gördü

İHA

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen EcoFest Marmaris, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Marmaris ilk ekolojik adımı attı Eco-Fest Marmaris yoğun ilgi gördü

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen EcoFest Marmaris, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Yogadan değişik alanlardaki atölyelere, seminerlerden tiyatro gösterilerine kadar birçok etkinliğin bir arada bulunduğu festival büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “EcoFest Marmaris, aslında yalnızca bir festival değil. Arkasında yatan çok daha kapsamlı, üretime ve ekolojiye dayalı bir kent vizyonunun vitrini niteliği taşıyor” dedi.
Marmaris Belediyesi’nin üretime ve ekolojiye dayalı kent kimliği geliştirme projesinin farkındalık oluşturmaya yönelik ilk ve en önemli adımı olan uluslararası ekoloji festivali EcoFest Marmaris, 11 Ekim Cuma günü kortej yürüyüşü ile başladı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çevrecilerin katıldığı yürüyüş, Atatürk Anıtı önünden başladı ve festivalin yapılacağı Burunucu Macera Parkı’nda sona erdi.
Atık veya organik malzemelerle yapılan anıtsal sanat eserlerinin sergilendiği EcoArt sergisi, organik ve yenilenebilir enerji ürünlerinin sergilendiği atık paletlerden inşa edilmiş özel alanlar açılan festivalde çeşitli sivil toplum örgütleri bilgilendirme ve atölye stantları açtı. Festivalde yoga, sağlıklı yaşam etkinlikleri, çocuk atölyeleri de sabah saatlerinden itibaren yerini aldı. Festival kapsamında yapılacak Moğollar konseri ise Barış Pınarı Harekatı'ndan gelen acı haberler nedeniyle başka bir güne ertelendi.
“Her yıl çapı genişleyecek ve geleneksel hale gelecek”
Atölye çalışmalarının devam ettiği festivalin Cumartesi günü ise Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bazı etkinliklere katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Suriye sınırında devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatında şehit olan askerlere ve hayatını kaybeden sivil vatandaşlara rahmet dileyen, yaralananlara da şifalar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Burada kentimize her yönüyle çok yakışan bir festivali; sahip olduğumuz doğal zenginlikleri ve değerleri yansıtan; onlara sahip çıkmakla kalmayıp değer katmayı hedefleyen uluslararası bir ekoloji festivalini hep birlikte hayata geçirmek üzere Marmaris halkı ve yabancı konuklarımızla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl Belediyemiz tarafından ilk kez düzenlenen EcoFest Marmaris çok zengin bir içeriğe sahip. Her yıl çapını daha da genişleterek, etkinliklerini kentimizin farklı bölgelerine, mahallelerine yaygınlaştırmayı planladığımız EcoFest Marmaris, aslında yalnızca bir festival değil. Arkasında yatan çok daha kapsamlı, üretime ve ekolojiye dayalı bir kent vizyonunun vitrini niteliği taşıyor” dedi.
Başkan Oktay, halı dokuyup, müzik aleti yaptı
“Turizmi çeşitlendirmeye, doğal zenginliklerimizi ve değerlerimizi ortaya koyan yeni üretim destinasyonları yaratmaya, bu yolla bölgemizdeki turizmin kalitesini artırmaya, süresini uzatmaya ve yerli halkımızın üretimlerine değer katmaya dayalı bir vizyonla yola çıkmış bulunuyoruz” diyen Oktay “Ayrıca başlı başına bir destinasyon haline gelmesini ve dünya çapında ilgi odağı olmasını planladığımız bir ekolojik köy projemizle ilgili çalışmaları da bu kapsamda sürdürmekteyiz. Orta ve uzun vadeli bu projelerimizi sizlerle sürekli görüş alışverişi halinde, hep birlikte anlam katarak geliştirmeye ve Marmaris’i öteden beri hak ettiği çok özel bir cazibe odağı, bir örnek kent haline getirmeye kararlıyız” ifadesini kullandı.
Açılışta vatandaşların sorularını da yanıtlayan Oktay, gezdiği standlardaki aktivitelere de katıldı. Vegetable Orchestra üyelerinin sebzeleri hazırlamasına yardım eden Oktay, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın atölyesinde de halı dokudu.
“Seminerler yoğun ilgi gördü”
Birbirinden farklı ve dolu dolu etkinliklere ev sahipliği yapan EcoFest'te bir yandan atölyelerde çeşitli çalışmalar yapılırken seminer çadırında da söyleşiler düzenlendi. Denizaltı çalışmalarıyla tanınan ünlü belgeselci Savaş Karakaş'ın deniz kirliliği ile ilgili yaptığı söyleşi, 11 yaşındaki aktivist Deniz Çevikus'un iklim değişimi ile ilgili verdiği panel en dikkat çeken konular oldu. Ulaşım konusunda Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Erhan Öncü sürdürülebilir ulaşım, uzmanların katıldığı tarım panelleri, Marmaris çam balı ile ilgili söyleşiler de ziyaretçilere önemli bilgiler aktarıldı. Öte yandan Yaraş Köyü kadınlarının kurduğu tiyatro ekibi de bir gösteri sundu. Ayrıca yakılan ocaklarda da Ege bölgesine özgü düğün yemeği pişirildi. Köylü kadınların yaptığı yemekler ve aşure standında uzun kuyruklar oluştu.

MUĞLA

14 Ekim 2019 Pazartesi

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