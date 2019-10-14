Yol sorunu çözülen Berat, artık çok mutlu

Marmaris’in Söğüt Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki yüzde 99 engelli Berat Selçuk ve ailesinin yol çilesi Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları ile son buldu.

Marmaris Söğüt Mahallesi'nde garsonluk yaparak geçimini sağlayan Haydar ve Sibel Selçuk çiftinin 11 yaşındaki oğulları Berat, yüzde 99 oranında engelli olarak dünyaya geldi. Oğlu Berat’ı Marmaris’te özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek için her gün 70 metrelik patika yoldan sırtında taşıyarak ana yola çıkaran anne Sibel Selçuk’un yaşadığı sıkıntılar geçtiğimiz günlerde basında yer buldu.

Marmaris Belediyesi yetkilileri konudan haberdar olmasının hemen ardından Sibel ve Haydar Selçuk çifti ile görüşerek, talepleriyle ilgili yasal süreç başlattı. Muğla Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nden alınan olur ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hazine arazisi üzerinde yol açma çalışmasına başladı. 4 aydır sürdürülen çalışmalar kapsamında 60 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde yol açıldı. Yol üzerindeki mevcut dere yatağına yağmur suyu büzleri konuldu ve yola aynı genişlikte beton döküldü.

Baba Haydar Selçuk, yolun 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandığını söyleyerek Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Oğulları Berat’ı yoldan akülü aracı veya normal bir araçla güvenli bir şekilde taşıyabildiklerini ifade eden Baba Selçuk, “Artık Berat’ı sırtımızda taşımaktan kurtulduk. 11 yıldır verdiğimiz mücadele nihayet başarıyla sonuçlandı” ifadelerini kullandı. Anne Sibel Selçuk da bundan böyle Berat’ın diğer çocuklar gibi daha fazla sosyal hayata karışacağını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

MUĞLA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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