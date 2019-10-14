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Özel Bodrum Marmara Koleji Türkçe ve Matematik´te şampiyon

DHA

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün düzenlediği Hazırbulunuşluk Sınavı'nda Özel Bodrum Marmara Koleji öğrencileri Türkçe ve Matematik´te büyük başarı elde etti.Muğla genelinde 144 okulun katıldığı,İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Hazırbulunuşluk Sınavı'nda Özel Bodrum Marmara Koleji öğrencileri Türkçe ve Matematik´te ilçe genelinde şampiyon oldu. Sınava Yağız Taşkın, Kübra Nüdem Cabuğa, Derin Sözer, Eylül Tozam, Batu Karabey, Deniz Berk Türkkal, Cengiz Tuna Efe, Naşit Ege Çandır, Selim Efe Pahna, Öykü Gökçe, Simay Saydır ve Kemal Ege Özgün ile katılan Özel Bodrum Marmara Koleji...

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün düzenlediği Hazırbulunuşluk Sınavı'nda Özel Bodrum Marmara Koleji öğrencileri Türkçe ve Matematik´te büyük başarı elde etti.Muğla genelinde 144 okulun katıldığı,İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Hazırbulunuşluk Sınavı'nda Özel Bodrum Marmara Koleji öğrencileri Türkçe ve Matematik´te ilçe genelinde şampiyon oldu. Sınava Yağız Taşkın, Kübra Nüdem Cabuğa, Derin Sözer, Eylül Tozam, Batu Karabey, Deniz Berk Türkkal, Cengiz Tuna Efe, Naşit Ege Çandır, Selim Efe Pahna, Öykü Gökçe, Simay Saydır ve Kemal Ege Özgün ile katılan Özel Bodrum Marmara Koleji öğrencileri Türkçe ve Matematik´te Bodrum 1´incisi oldu. Ayrıca öğrenciler Matematikte Muğla 8´incisi, Türkçe de ise Muğla 9´uncusu oldu.HAZIRBULUNUŞLUK NEDİR?Hazırbulunuşluk, yeni bir öğrenme yaşantısının gereklerine uygun kişisel yeterlik ve özelliklerin tümünü kapsıyor. Örneğin bir çocuğun yüzmeyi öğrenmesi için bedensel, bilişsel ve duyuşsal gelişiminin yeterli bir düzeye ulaşması gerekir. Öğrenme ve öğretme davranışlarının gelişmesi için de, organizmanın bilişsel, duyuşsal ve devinişsel düzeyde belirli yeterlik ve davranış biçimlerine, performans düzeylerine gelmiş olması neredeyse zorunludur. Sınıfın iyi yönetilmesi, eğitimde başarılı olmak için ilk adım olarak kabul edilmektedir.  

MUĞLA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 16:08
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