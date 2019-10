Güllük kendi sahasında fark yedi

Muğla Mahalli Birinci Amatör Küme takımlarından Milas Güllük Gençlikspor ile Bodrum Göltürkbüküspor takımları Güllük sahasında karşı karşıya geldiler.



Güzel bir havada oynanan müsabakayı deplasmanda oynayan Bodrum Göltürkbüküspor takımı 7 1 kazandı. Müsabakayı Muğla Bölgesi hakemlerinden Yunus Emre Taşkın, Necmettin Şahin, Cemil Sütçü üçlüsü yönetti.

Takımlar sahaya şu kadrolarıyla çıktılar:

Güllük Gençlikspor: Kaleci İlhan, Azat, Can, Doğukan, Halil, Ömer Şahin, Selahattin, Yavuz Estelik, Mustafa, Murat, Umut.

Teknik sorumlu: Savaş Yücedağ

Bodrum Göltürkbüküspor: Kaleci Berkay, Ertuğrul, Doğancan, Kemal, Cumali, Hasan, Tezcan, Mustafa Tombul, İsmail, Mustafa Topoğlu, Sinan Ağıl

Teknik sorumlu: Muhsin İnan, Antrenör Hami Aktar.

Yazdan kalma güzel bir havada oynanan müsabakaya her iki takım istekli başladı. Müsabakanın 3. dakikasında Göltürkbüküsporlu defans oyuncusu Tezcan Arıbaş kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

14. dakikada Güllüksporlu Ömer’in yakın mesafeden attığı şut dışarı gitti. Maçın 29. ve 45. dakikasında Göltürkbüküsporlu Mustafa Topoğlu’nun attığı gollerle devre 2 0 Göltürkbüküspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya her iki takım iyi başlamasına rağmen sezon başı olması nedeniyle takımlar henüz hazır olmadıkları için oyun temposu düştü. Oyunun 54. dakikasında Göltürkbüküsporlu Mustafa Tombul, Göltürkbüküspor’un 3’üncü golünü kaydetti. Dakikalar 63’ü gösterdiğinde Göltürkbüküsporlu Kemal skoru 4 0 yapan golü kaydetti. Müsabakanın 74. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Hilmi Kızıl plase bir vuruşla skoru 5 0 yaptı. Maçın 76. dakikasında Güllüksporlu Mehmet penaltıdan skoru 5 1 yapan golü kaydetti. Maçın 80. dakikasında Göltürkbüküsporlu Ertuğrul, 89. dakikada Mustafa Topoğlu’nun attığı golle müsabaka 7 1 Göltürkbüküspor takımının üstünlüğü ile sona erdi.

