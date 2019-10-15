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Türkiye’nin en büyük yelken yarışı başlıyor Onlarca tekne yarış için yurtdışından geliyor

İHA

Türkiye'nin en büyük Dünya'nın ise sayılı yarışlarından olan American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı.

Türkiye’nin en büyük Dünya’nın ise sayılı yarışlarından olan American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı.
Her yıl Türkiye’nin tanıtımında önemli rol üstlenen American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğunda düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup 2126 Ekim tarihlerinde deniz meraklılarını nefes kesen yarışlar ve çeşitli etkinlikleriyle Bodrum’da bir araya getirecek. American Hospital The Bodrum Cup’ın bu yılki kazananı, dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman’ın Sonsuz Sütun eserinden esinlenerek yapılan etkinliğin bugüne kadarki en anlamlı ödülüne sahip olacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “American Hospital The Bodrum Cup, Bodrum’u tüm dünyaya onurla ve gururla tanıtıyor ve bize bu gururu yaşatıyorlar. Biz de gittiğimiz her yerde bizim The Bodrum Cup’ımız var diyoruz” dedi.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce deniz meraklısını ekim ayında Bodrum’da bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup’ın bu yılki programı belli oldu. Bu yıl 31.’si düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup’ta 5 yarış etabı ve çeşitli etkinlikler, 180’den fazla tekneyi, bin 500’den fazla denizciyi ve 10 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak.
American Hospital The Bodrum Cup, bu yıl kazananına anlamlı bir ödül takdim edecek. Yarışların birincisi, Anıtkabir’in ve İsveç Parlamentosu’nun rölyeflerini yapan, dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman’ın Sonsuz Sütun eserinden esinlenerek yapılan ödülün sahibi olacak.
American Hospital The Bodrum Cup’ın bu yılki programında yarışların yanı sıra bölgenin en lezzetli yemek yarışması Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek Yarışması da yer alıyor. 24 Ekim Perşembe günü, Metro Etabı’nın ardından düzenlenecek olan yarışmada, uzun yıllardan bu yana Mavi Yolculuk seferlerine çıkan denizcilerin keşfettiği benzersiz lezzetlerin gizli tarifleri açığa çıkacak.
American Hospital The Bodrum Cup, bu yıl dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman’ın eserlerini 1905’te İsveç’te yapılan 114 yıllık gemisi Hulda’nın içinde ilk defa Bodrum’da sergileyecek. Bu yüzen sergi, 10.0020.00 saatleri arasında halka açık ve ücretsiz olacak. Ayrıca Hulda, American Hospital The Bodrum Cup’ın gittiği tüm yerlere teknelerle birlikte hareket ederek sanat esintisini tüm Bodrum’da estirecek. Hulda, serginin yanı sıra 22 Ekim 2019 Salı günü gerçekleşecek olan Mimar Nevzat Sayın söyleşisi gibi farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak.
American Hospital The Bodrum Cup, her yıl olduğu gibi sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Bodrum Sağlık Vakfı Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören çocukların bayrak boyama etkinliğinde çocukların boyadıkları bayraklar yarış sırasında yatlara asılıyor ve yarış boyunca yatlarda dalgalandırılıyor. Öğrenciler aynı zamanda etkinlikte misafir edilerek yarış deneyimini yaşıyor.

American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “30 yıl boyunca sürdürdüğümüz bir anlayış var. The Bodrum Cup, bir yelken yarışından çok daha fazlası. Bodrumlu gençler olarak çıktığımız bu yolda çok anlamlı destekler aldık. American Hospital The Bodrum Cup, bu destekler sayesinde sadece bu ülkenin değil, Avrupa’nın en büyük yelken yarışı olmak üzere yola çıktı. Geçen yıl American Hospital The Bodrum Cup tam 53 milyon kişiye ulaştı. Her geçen yıl The Bodrum Cup’ın kapsama alanını genişletmeye ve katılımcı sayısını artırmaya devam ediyoruz. Her sene yelkenli ve yabancı katılım oranımız artıyor. Bu sene de 180’den fazla yat, 1.500’den fazla denizci ve 10.000’in üzerinde katılımcının bizlerle birlikte American Hospital The Bodrum Cup ruhunu tüm dünyaya yaymasını hedefliyoruz. American Hospital The Bodrum Cup, tüm bu süre boyunca kök salmış bir etkinlik haline geldi. Bu yıl, American Hospital The Bodrum Cup’ın kazananını çok özel bir sürpriz bekliyor. Organizasyonumuzun bu yılki birincisine, İlhan Koman’ın Sonsuz Sütun adlı eserinden esinlenerek yaptırdığımız ödülü takdim edeceğiz. Bu yıl dünyanın en büyük sevgi çemberini Kissebükü’nde tekrar yapmak istiyoruz. Kissebükü koyu, binlerce yıllık bir tarihin güzelliklerini ve sırlarını içerisinde barındırıyor. Biz de The Bodrum Cup’ta ülkemizin bu eşsiz güzelliğine dikkat çekmek ve onu tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.

American Hospital The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise, “American Hospital The Bodrum Cup ailesi olarak, bizler de başka bir platformda 31 yıldır mücadele veriyoruz. Yatçılık ve deniz sektörünü ülkemizin hak ettiği seviyeye çıkarmak, denizlerimizi ve koylarımızı korumak için çaba sarf ediyoruz. Bizler milli bir görev aşkıyla bu organizasyonu yapıyoruz. American Hospital The Bodrum Cup ile yeni neslin denizciliği sevmesine ve eğitimine bu organizasyonumuzla katkı sağlıyoruz. Sanat ve American Hospital The Bodrum Cup birbirlerine çok yakışıyor. İlerleyen zamanlarda sanatçılarımızı American Hospital The Bodrum Cup ailesiyle daha sık buluşturacağız” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “American Hospital The Bodrum Cup, Türkiye’nin kıyılarının yatçılığa ve yelken kullanıma uygun olduğunu gösteren bir etkinlik. Yat turizmine ve üretimine katkıda bulunan, Charter yatlarında yelken kullanılmasını sağlayan bir sosyal sorumluluk projesidir. Sanatın, müziğin ve söyleşilerin buluşma noktasıdır. American Hospital The Bodrum Cup sayesinde guletler yelken yapamaz tabusu yıkıldı. Bölgedeki yat üretim teknolojisi dünya ile entegre hale geldi. Tersanede mühendisler çalıştırılmaya başlandı. American Hospital The Bodrum Cup içinde barındırdığı, hem ticaret, kültür, denizcilik, doğa, insan ve çevre öğeleriyle sürdürülebilir bir etkinlik haline geldi. Bodrum’u tüm dünyaya onurla ve gururla tanıtıyor ve bize bu gururu yaşatıyorlar. Biz de gittiğimiz her yerde bizim The Bodrum Cup’ımız var diyoruz” şeklinde konuştu.

MUĞLA

15 Ekim 2019 Salı

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