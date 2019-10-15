Ortaca'da yöresel yemekler yarıştı

Ortaca'da yöresel yemek kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması'na katılan 14 yarışmacı lezzet ve sunumda hünerlerini sergiledi.

Ortaca Kent Konseyince Demokrasi ve Şehitler Meydanında gerçekleştirilen yarışmada, 14 yemek ve tatlı jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, aşçılık okulu öğrencileri ve özel bireyler de yer aldı.

Yaprak sarma, börülce salatası, ekşili balık, meneviş ekşilemesi, balık çopur, ekşili tavuk, köz biber dolması gibi yöresel yemekleri dakikalar içinde hazırlayıp jüriye sunan yarışmacılar ilgiyle izlendi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, gazetemize yaptığı açıklamada, bir şehrin kültüründe yemeklerin çok önemli yer tuttuğunu söyledi.

Başkan Uzundemir, “Kültürel yemeklerimizin tanıtılmasını sağlamaya yönelik çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Unutulan yemeklerimizin de tekrar hatırlanmasını sağlamak istiyoruz. İnşallah bu etkinliğimiz ilerleyen yıllarda daha da büyüyecek.” diye konuştu.

Uzundemir, kültürel ve sosyal çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

14 kişinin katıldığı yarışmada, “Balık Çopur” yemeği ile Gülcan Erdoğan birinci, “Arabaşı” yemeği ile Filiz Kılıç ikinci, “Meneviş Ekşilemesi” yemeği ile Elif Eroğlu üçüncü oldu. Gülnihal Aybars “Ekşili Tavuk” yemeği ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

Yarışma sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

MUĞLA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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