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20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 70 ülkeden bin 200 paraşüt pilotunun katıldığı 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da düzenlenen törenle başladı. Babadağ dan havalanan yamaç paraşütleri renkli görüntüler oluştu.

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 70 ülkeden bin 200 paraşüt pilotunun katıldığı 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da düzenlenen törenle başladı. Babadağ dan havalanan yamaç paraşütleri renkli görüntüler oluştu.
Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festival, Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı Babadağ’ın 1700 metre pistinde düzenlenen törenle başladı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı yamaç paraşütü pilotları katıldı. Festivale 70 ülkeden 1200 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da yer aldı. Etkinliğe katılan paraşütçüler, uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra törenin gerçekleştiği 1700 metredeki pistten uçuş yaparken, THK pilotları tarafından yelken kanat gösteri sunuldu. Paraşütçülerin gökyüzündeki görsel şovu, törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Şahiner: "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız"
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, festivalin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını, Fethiye'nin 931 kilometrekare alanı, 18 ada ve kıyı hattıyla ciddi bir turizm merkezi olduğunu söyledi. Kaymakam Şahiner, "Böyle önemli bir ilçede yaşamanın herkese yüklediği sorumluluklar var. Bölgemiz özellikle sezon sonuna Çinli misafirleri ağılıyor. Festivale katılmak için gelen yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlayıp evlerine yollayacağız" dedi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, festivale katılımdan memnun olduklarını, ilerleyen yıllarda festivali dünyada bir numara haline getirmek için mücadele ettiklerini kaydetti.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı ise, yıllardır düzenlenen festivalin bölgenin tanıtımına ve turizmin gelişmesine önemli katkı sağladığını anlattı. Festival kapsamında akrobasi gösterileri ve farklı etkinlikler gerçekleştirileceğini belirten Çıralı, "Festival katılımla ilçenin marka değerinin artmasını sağladı. Hava oyunları, bölgemizin öneminin anlaşılmasında önemli bir rol oynuyor. Amacımız Babadağ'ı dünyanın bir numaralı hava oyunları merkezi haline getirmek. Böylece bölgemiz ve ülkemizin turizm gelirini artırmak istiyoruz" diye konuştu.
Festival, 20 Ekim'de Türk Yıldızlarının gösteri ile sona erecek.

MUĞLA

15 Ekim 2019 Salı

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