Anasınıfları için kermes düzenlediler Beçin İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından anasınıfları için kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen gelirle, anasınıfı öğrencilerinin eksikleri giderilecek.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Beçin İlkokulu Okulu’nun Okul Aile Birliği tarafından Atapark’ta yiyecek kermesi düzenlendi.

Anasınıfı öğretmenleri ve velileri tarafından organize edilerek hazırlanan yiyecekler, anasınıfının eksiklerinin giderilmesi için gerçekleştirildiğini belirten Okul Müdürü Abdullah Turhan, “Okulumuzun iki adet anasınıfı şubesi bulunuyor. Bu sınıflarda ise toplam 32 öğrencimiz mevcut. Sınıflarımızdaki eksiklerin tamamlanması amacıyla kermesimiz okul aile birliğimiz ve velilerimizce gerçekleştiriliyor. Ben emek veren herkese ve kermes için stant kurmamıza olanak sağlayan Milas Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

MUĞLA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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