Kavşaklar biraz olsun rahatladı

Milas’ın Ekinanbarı Pilavtepe Kavşağında başlatılan trafik ışıkları çalışması sona erdi. Hizmete sunulan ışıklar ile Kemikler ve Dörttepe Kavşakları da bir nebze olsun rahatladı.

Milas Bodrum karayolu üzerinde yer alan özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik akışında tehlike arz eden, zaman zaman ise kazaların yaşandığı kavşakların başında gelen Ekinambarı kavşağında ışıklandırma çalışması yapıldı.

Kemikler ve Dörttepe Kavşakları’ndaki yoğunluğunda çok az olsa azalmasına katkıda bulunan ışıklandırma çalışması ile ilgili açıklamada bulunan Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, “Yaklaşık 10 yıldan beri Milas Şoförler Odası olarak da talep raporlarında yetkili kurumlarla birlikte önerilerimizle katkı sunduğumuz bu projenin oluşması için emeği geçen her kuruma ve kişilere sonsuz teşekkürler. Kısa bir süre sonra tamamlanacağını düşündüğüm Baharlı Kavşağı’ndan sonra daha sağlıklı bir trafik düzeni olacak” dedi.

MUĞLA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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