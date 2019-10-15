Milas'lı Yörükler, “Harekatın en önünde yer almaya da hazırız” Milas Yörük - Türkmen Kültür Derneği Yönetimi 'Barış Pınarı Harekatı’na destek verirken, Başkan Kiriş Milas ve tüm Türkiye’deki Yörükler olarak bu harekatın yanında olduklarını açıkladı.

Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Yönetim Kurulu düzenlediği bir basın toplantısı ile “Barış Pınarı Harekatı’na” destek verdi. Dernek binasında düzenlenen açıklamaya kendisi de Yörük olan ve Barış Pınarı harekatına evini ve traktörünü bağışlayarak destek veren Mustafa Dörtyollu da katıldı.

Dernek yönetimi adına açıklamayı yapan Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Veteriner Hekim Mevlüt Kiriş, “Barış Pınarı Harekâtının 7. günündeyiz. Ülkemizin sınır güvenliğini tehdit eden dış güçlerin püskürtülmesi, milletimizin huzur içinde, tam bağımsız bir Türkiye için şanlı Türk Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması amacıyla Kahraman Türk ordumuzun gözünü hiç kırpmadan canını ortaya koyarak Suriye’nin kuzeyine yaptığı bir harekâttır. Biz Milas Yörük Türkmen Kültür Derneğimiz olarak Milas'ımızdaki ve tüm Türkiye’deki Yörükler olarak bu harekâtın yanındayız ve tam olarak destekçisiyiz. Bizlere düşen ne görev var ise devletimizin ve ordumuzun emrindeyiz" dedi.

Kiriş, “Damlıboğaz mahallemizde ikamet eden Yörük Hacı Mustafa Dörtyollu amcamızın geçen hafta açıkladığı, ‘traktörümü, evimi satıp Mehmetçiğe bağışlayacağım ve orduya katılmaya hazırım’ sözleri bizleri daha da güçlü kılmıştır. Yine bu olaya bağlantılı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan orduyuz” sözleri bu olayla birebir örtüşmüştür. Son bir haftadır Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığını görüyoruz ve yapılan destek mesajlarından anlıyoruz. İnternet sayfalarında bakıyoruz her gün yemek, eğlence paylaşanlar Barış Pınarı Harekâtını görmezden gelmektedirler. Gerçekten acı bir tablo, üzüntü verici bir durum söz konusudur. Kurtuluş Savaşı’nda vatan hainlerinin torunları bugün yine aynı tavırla Barış Pınarı Harekâtını eleştirmekteler, harekâtın karşısında bir tutum sergilemektedirler. Çünkü bunlar o zamanda haindi, bugün de, yarın da hain olarak karşımıza çıkacaklardır. Allah Türk ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Başı dik, alnı açık şekilde vatanına dönmeyi nasip etsin inşallah" dedi

MUĞLA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:38

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.