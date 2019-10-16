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Skolyoz hastası Cansu, ameliyat olmayı bekliyor

DHA

- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası 3 yaşındaki Cansu Yıldız'ın sağlığına kavuşması yapılacak ameliyata bağlı. Rahatsızlığı ileri düzeyde olan minik Cansu'nun ameliyatının riskli olması nedeniyle endişeli olan ailesi, özel hastanelerin ameliyat için yaklaşık 80 bin ile 100 bin lira arasında bir para istediğini, kendilerinin bunu ödeyebilecek güçlerinin bulunmadığını belirtip, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası 3 yaşındaki Cansu Yıldız'ın sağlığına kavuşması yapılacak ameliyata bağlı. Rahatsızlığı ileri düzeyde olan minik Cansu'nun ameliyatının riskli olması nedeniyle endişeli olan ailesi, özel hastanelerin ameliyat için yaklaşık 80 bin ile 100 bin lira arasında bir para istediğini, kendilerinin bunu ödeyebilecek güçlerinin bulunmadığını belirtip, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.
Menteşe'nin kırsal Denizova Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Sadinaz Yıldız (39), 2016 yılında 6 aylık hamileyken karnındaki bebeğine skolyoz teşhisi konuldu. Muğla'dan İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırması'na sevk edilen Yıldız, burada 5 gün tedavi gördü. Tedavinin ardından Muğla'ya dönen genç kadın, çiftçilik yapan eşi Mustafa Yıldız (46) ile birlikte "Bir cana kıymamalıyız" diyerek, üçüncü evlatları Cansu'yu dünyaya getirme kararı aldı. Yaşadığı zorlukları anlatan Sadinaz Yıldız, "Muğla'daki doğumun ardından evladım, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 7,5 aylıkken aşırı sinir sıkışması nedeniyle ameliyat edildi. 1 yaşından sonra da epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne gittik. Bize 3 ay sonraya randevu verdiler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Nevres Aydoğdu'ya giderek durumumuzu anlattık. Kendisi bir baba şefkati ile yaklaşarak kızım ile yakından ilgilendi. Cansu'yu muayene eder etmez korse taktı ve bunu 1,5 yıl çıkarmamamızı söyledi. Şu ana ise akciğer fonksiyonlarının düzelmesi için her 2 ayda bir alçı sarılıyor. Yavrumuzun felç olma riski bulunduğu için ameliyat olması gerekiyor" dedi.
Zor bir ameliyat olduğu için özel hastanelerdeki doktorları araştırdıklarını belirten Yıldız, "Yaklaşık 80 bin ile 100 bin lira arasında bir paraya ameliyatı gerçekleşebileceklerini söylediler. Eşim çiftçilik yapıyor, ben ise ev kadınıyım. Maddi gücümüz bu ameliyatı yaptırmaya yetmez. Yetkililerin bize el uzatmasını bekliyoruz" dedi.
Çaresiz baba Mustafa Yıldız ise, "Bu ameliyatı dışarıda yaptırma imkanımız yok. 100 bin lirayı ben nereden bulabilirim? 100 bin lira kredi çekeyim desem 170 bin lira geri ödemesi var. Maaşlı çalışan biri değilim. Hayvanlarımdan sağdığım sütü ve yetiştirdiğim sebzeleri satarak geçimimi sağlıyorum. Yetkililerimiz ve hayırseverlerimiz bize yardımcı olursa, 'Allah razı olsun' derim" diye konuştu.
'KIZIMIZIN SAĞLIKLI BİREY OLARAK TOPLUMA KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'
Denizova Mahallesi Muhtarı Halil Karataş da, "Minik Cansu'nun durumu belli. Ailemiz tedavi masrafını karşılayacak duruma sahip değil. Yetkililerimiz ve hayırseverlerimizin desteğiyle kızımızın sağlıklı birey olarak topluma kazandırılmasını istiyoruz. Ailemizin ekonomik durumu müsait olsaydı, ameliyatı zaten kendileri yaptırırdı. Mahalle olarak bizim de bu parayı karşılayacak durumumuz yok" dedi.
Minik Cansu Yıldız ise DHA muhabirinin ameliyat olmak istiyor musun sorusuna 'Evet' diye yanıt verdi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Akkuş, "Skolyoz hastalığı derece derecedir. Hafif derecedeki kişilerin ameliyatı hastanemizde gerçekleşiyor. Ancak ileri derecedeki hastaların ameliyatı risk taşıyor. Bunun için son kararı ailelere bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Nevres Hürriyet Aydoğan, "Kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ameliyat edilmesi için akciğer fonksiyonlarının gelişmesi gerekiyor. Sürecin ardından ailenin de onay vermesi durumunda zorlu ameliyatı hastanemizde gerçekleştirmek isteriz. Ancak, bunun kararını aile verecek" dedi.

MUĞLA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:51
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