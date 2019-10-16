Muğla'da konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Eylül ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 13,3 arttı.

Muğla’da konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 oranında artarak 2010 oldu. Bu satışların 563’ü ilk satış, 1447’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 376,9 oranında artış göstererek 763 oldu. 763 ipotekli satışın 235’i ilk satış, 528’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 39,4 olurken, bu oran Muğla ili için yüzde 38,0 olarak belirlendi. Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 oranında azalış göstererek 1247 oldu. Bu satışların 328’i ilk satış, 919’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Ayrıca Muğla'da Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında artarak 115 oldu.

MUĞLA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:37

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.