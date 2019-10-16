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Muğla Büyükşehir 2 bin 450 Km yol çalışması yaptı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Muğla ...

İHA

2014 yılında kurulduğu günden bu yana sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında 150 kilometre yol çalışmasını tamamladı.

Muğla Büyükşehir 2 bin 450 Km yol çalışması yaptı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Muğla genelinde 150 km, kuruluşundan bu yana ise 2 bin 450 kilometre yol çalışması yaptı.

2014 yılında kurulduğu günden bu yana sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında 150 kilometre yol çalışmasını tamamladı.
Çalışmalarında 85 km 2.kat sathi, 48,5 km 1.kat sathi, 10 km sıcak asfalt ve 7 km parke çalışmasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana Muğla genelinde 2 bin 450 kilometre yol çalışmasına ulaştı. Büyükşehir 2 bin 450 km yol çalışması için yaklaşık 400 Milyon TL harcadı. Ayrıca 14 km daha otokorkuluk çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi toplamda 104 km otokorkuluk rakamına ulaştı.
Muğla’nın doğal ve eşsiz güzellikleri ile yerli ve yabancı misafirler tarafından en çok tercih edilen şehirlerin başında geldiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’mızda ilçe belediyelerimizle birlikte ortak karar alarak yolların paylaşımını yaptık. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 2 bin 332 km yolumuz var. Bugüne kadar bu yollarda sıcak asfalt, birinci ve ikinci kat sathi ve parke olmak üzere 2 bin 450 km yol çalışmasını tamamladık. Havaların da güzel gitmesi ile bazı ilçelerimizde projeli yol çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenli yollarda seyahat etmesi, gidecekleri yere en önemlisi de sevdiklerine ulaştırmak en önemli vazifelerimizden. Yerli ve yabancı misafirlerin en çok tercih ettiği şehir olan Muğla’mıza yakışan yolları ve hizmetleri yapmaya, bu güzel şehre değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

MUĞLA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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