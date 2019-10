Marmaris'te 3 at tüfekle öldürüldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormana yakın bir arazide, yetişkin ve yabani 3 at, av tüfeğiyle başlarından vurularak telef edildi. Bacağından vurulan 1 at ise tedaviye alındı. Hayvanları kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Hisarönü Mahallesi'nin Değirmenyanı mevkiindeki bir arazide, bir atın telef edildiğini öğrenen zabıta ekipleri, jandarma ekipleriyle birlikte bugün bölgeye gitti. Bölgede yapılan kontrolde, farklı noktalarda bulunan 3 atın av tüfeğiyle başından vurularak telef edildiği belirlendi. Sol ön bacağından yaralı bir at ise, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Jandarma atları kimin telef edip yaraladığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.FOTOĞRAF



