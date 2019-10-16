13 metrelik kör kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı Seydikemer ilçesinde 13 metre derinlikteki kör kuyuya düşen sokak köpeği Muğla Büyükşehir Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesinde 13 metre derinlikteki kör kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

İçinde su bulunan 13 metre derinlikteki kör kuyuya yaklaşık bir hafta önce düştüğü öğrenilen sokak köpeğinin kuyudan çıkarılması için 15 metre uzunluğundaki halatlı merdiven ile kör kuyuya indiler. İp yardımı ile kuyudan çıkarılan köpek, doğal ortama bırakıldı.

MUĞLA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:37

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.