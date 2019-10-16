Uçak: “Barış Pınarı' harekatı bölgeye huzur ve güven getirecek” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, ‘Barış Pınarı’ harekatının bölgenin istikrar güveni için önemli olduğunu ve sonuna kadar destek verdiklerini açıkladı.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve Şube Başkan Yardımcısı Şentekin Çalış, ilçe ziyaretlerini sürdürürken, Datça ilçesinde Kaymakam Mesut Çoban, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen, yönetici ve çalışanları ziyaret etti.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, TürkiyeSuriye sınırında güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan ‘Barış Pınarı’ harekatına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Eğitim BirSen Şubesi olarak bölgenin istikrar ve güveni için başlatılan ‘Barış Pınarı’ harekatının sonuna kadar arkasında olduklarını ifade etti. Uçak yaptığı açıklamada, “Stresli bir süreç ve kararlı bir şekilde mücadele veren devletimizin yanındayız. Millet ve devlet olarak, ülkemize gelen mültecilerin yaşayabileceği bir güven ortamı ve güven koridoru oluşturmaya çalışıyoruz. Yanı başımızda İsrail’in güvenliği için dünya ateşe veriliyor. Türkiye haklıdır. Çünkü uluslararası hukuktan gelen hakkını kullanmaktadır. Barış Pınarı Harekâtı’nın bölgeye huzur ve güven getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

MUĞLA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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