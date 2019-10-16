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Kaymakam ve Belediye Başkanı yaşlıların gönlünü aldı Huzurevi sakinleri tekne turu ile stres attı

İHA

Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi'nin organizasyonuyla huzurevi sakinleriyle, gaziler ve yakınları ikinci kez tekne turunda buluştu.

Kaymakam ve Belediye Başkanı yaşlıların gönlünü aldı Huzurevi sakinleri tekne turu ile stres attı

Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi’nin organizasyonuyla huzurevi sakinleriyle, gaziler ve yakınları ikinci kez tekne turunda buluştu.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın ev sahipliğinde ilki yaşlılar haftasında düzenlenen tekne turunun ikincisi düzenlendi. İlk buluşmada yaşlılara yemek organizasyonu sözü veren Marmaris Kaymakamı Aksoy, sözünü kısa sürede yerine getirip hayatını Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde sürdüren yaşlılar ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi üyeleri ile ikinci kez tekne turunda bir araya gelip yaşlılarla yemek yedi.
“Kaymakam Aksoy, yaşlılardan dua istedi”
Tekne turuna katılanlara hitap eden Kaymakam Aksoy, “Bugünlerde bir taraftan gururluyuz, bir taraftan üzüntülerimiz de var. Kahraman Mehmetçiklerimiz Suriye’nin güneyindeki terör unsurlarını ortadan kaldırmak için harekattalar. Askerlerimizden ve sınır ilçelerdeki vatandaşlarımızdan ne yazık ki şehitlerimiz var. Bugünlerde bizim için birliktelik daha da önemli. Bu nedenle bugün tekrar siz değerli büyüklerimiz ve gazilerimizle birlikteyiz. Bu vesileyle hepsine dualarımızı gönderelim. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz” dedi.
Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte körfez turu eşliğinde yemek yiyen yaşlılar, Kaymakam Aksoy ve Başkan Oktay ile bol bol sohbet etti.

MUĞLA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:51
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