Kazazedeye ilk müdahale Doktor Başkandan Muğla’nın Menteşe ilçesinde motor kazasında yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleyi Muğla’nın Doktor Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptı.

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Muğla’nın Menteşe ilçesi Düğerek yolu üzerinde meydana gelen motor kazasında 73 yaşındaki kadın yaralandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrası yolda hareket halinde olan Muğla’nın Doktor Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün kazayı görünce aracından inerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. 112 ekipleri ile birlikte Rüzam Eroğlu isimli 73 yaşındaki kadına yapılan ilk müdahale sonrası ayağında kırık tespit edildi.

Yaşlı kadın 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

MUĞLA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:36

YATSI 19:50

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