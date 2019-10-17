Kentsel tasarım yolunun yüzde 90’ı tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yatırımcı kurumlarla birlikte il merkezinde başlatılan Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2.etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarının yüzde 90’ını tamamlandı.

Menteşe İlçesi Rıfat Ayaydın, Hasan Ercan, Hasan Ali Yücel ve Tayyare Kavşağı’nda 15 Milyon 627 Bin TL yatırımla yapımına başlanan Kentsel Tasarım Yolu 2.etap cadde, kavşak, yol, kaldırım, alt yapı çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. 1. Etap tayyare kavşağının bulunduğu bölgede yağmursuyu alt yapı çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Zübeyde Hanım Caddesi, Hasan Ercan Caddesi ve Hasan Ali Yücel Caddesinin kesişim noktasında menfez çalışması tamamlandı.



Trafikte Bekleme Süresi Azaltılacak

Cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve alt yapı yatırımlarının bulunduğu çalışmada mevcutta trafik ışıklarına sahip iki kavşağın dönel kavşak yapılarak bekleme süresinin de en aza indirilmesi amaçlanıyor. Zübeyde Hanım Caddesi, Hasan Ercan Caddesi ve Hasan Ali Yücel Caddesinin kesişim noktasında bulunan Kara Muğla Deresi üzerinde halihazırda sinyalize olarak çalışan kavşak dönel kavşak haline, Teyyare Kavşağı da yeniden düzenlenerek modern dönel kavşak haline getirilecek.

MUĞLA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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