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Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi

DHA

- MUĞLA'nın Milas ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri 'Barış Pınarı' koreografisi ile Mehmetçiğe destek verdi.
Sakarya İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için okul bahçesinde bir araya geldi. Yaklaşık bin öğrenci, okul bahçesinde bedenleriyle, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturup, dev Türk bayrağı açtı. O anlar, drone ile havadan görüntülendi. Etkinliğin sonunda öğrenciler hep bir ağızdan, "Barış Pınarı'ndaki tüm askerlerimize selam olsun. Bir ölür, bin doğarız. Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek asker selamı da verdi.
Görüntüler Plevne Marşı eşliğinde, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, 'Milas öğrencilerinin Mehmetçik'e selamı var' başlığıyla da paylaşıldı. Videonun sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Mehmetçik'e destek vermek amacıyla okul bahçelerinde yaklaşık bin kadar öğrencimiz 'Barış Pınarı' yazısını oluşturdu. Etkinlik sonunda bütün öğrencilerimiz hep birlikte asker selamı vererek, her Türk'ün asker doğduğunu ve Mehmetçik'in yanlarında olduklarını gösterdiler. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
   

MUĞLA

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:50
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