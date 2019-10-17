Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını çıktı

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Muğla'nın Seydikemer İlçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki noktada orman yangını çıktı.

Ören Mahallesi Karanlık içi kanyonunda Yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada orman yangını meydana geldi. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

MUĞLA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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