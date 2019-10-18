Ukraynalı turist 7 bin 830 paket elektronik sigarayla yakalandı

– MilasBodrum Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Ukraynalı turistin valizlerini kontrol eden gümrük görevlileri, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 7 bin 830 paket kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Ukrayna’dan tatil için Bodruma gelen Anatolie Yarmalenko (45), BodrumMilas Havaalanı'nda yanında getirdiği 7 adet valiz ile geçiş yaptığı sırada gümrük görevlileri tarafından kontrol için durduruldu. Turistin valizleri yapılan kontrolde 7 bin 830 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak mallara el konulurken Ukraynalı adam gözaltına alındı. İfadesi alınan Anatolie Yarmelenko, kurye olduğunu itiraf etti.

Elektronik sigaraların piyasa değerinin 200 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Yarmelenko, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yarmelenko, 'ülkeye kaçak mal sokma' suçundan sınır dışı edildi.

MUĞLA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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