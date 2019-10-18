11 yeni kuyudan saniyede 150 litre su Muğla Büyükşehir belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği 15 su sondaj kuyusundan saniyede 150 litre su elde edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılının 10 aylık döneminde Muğla genelinde 15 sondaj çalışması yapıldı. 11 sondaj çalışmasından saniyede 150 litre su elde edildi. 8 kuyu devreye alınırken 3 kuyu gelecek yıllarda devreye girecek. 8 kuyudan elde edilen su 20 bin nüfusa hitap ediyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden başında gelen Muğla yılda 3,5 milyon yabancı 7 milyona yakın yerli turist ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü il genelinde su sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Muğla’nın Bodrum, Milas ve Yatağan ilçelerinde toplam 15 noktada sondaj çalışması yaptı.

Saniyede 150 litre su

Yatağan’ın Çakırlar, Şahinler, Turgut mahallelerinde, Milas’ın Ekinanbarı, İkizköy ve Ovacık mahallelerinde, Bodrum’un Gökcebel ve Mumcular Mahallerinde de yapılan 15 sondaj çalışmasından 11’inde yüksek oranda verimlilik alındı. 11 kuyuda saniyede 150 litre su elde edildi. 8 kuyu devreye alınırken 3 kuyu gelecek yıllarda devreye girecek. 8 kuyudan elde suyun 20 bin nüfusa hitap ediyor.

Gürün: 5 milyonluk nüfusa göre hareket ediyoruz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Muğla’nın yerleşik nüfusu yaklaşık 1 milyon. Yaz aylarında ise nüfusumuz yaklaşık 5 milyonun üzerine çıkıyor. Biz, Bir milyonluk nüfusa göre değil, 5 milyon nüfusa göre yatırım yapıyoruz. Öncelikli olarak yatırımlarımızı su kaçaklarına ayırmamız gerekir. İkinci olarak sulama suyunun damlama yağmurlama usulüne geçmek suretiyle sulamada vahşi sulamayı tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Muğla genelinde alt yapıya büyük önem vererek vatandaşlarımızın rahatı ve konforu için yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

MUĞLA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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