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Otizmli maratoncu 10 kilometre koştu

DHA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Batuhan Akgün (21), Türkiye'de 10 kilometreyi koşan ilk otizm hastası oldu. Yüzde 90 otizm raporu bulunan Batuhan'ın ailesinin hayali ise çocuklarının milli formayla yarıştığını görmek. Anne Selda Akgün ise büyük mücadelelerini anlatarak, "17-18 yıl önce otizm bu kadar bilinmiyordu. Otobüslerden bile neredeyse kovulduğumuz oldu. O durumlardan bugünlere geldi" dedi.
İzmir´de dünyaya gelen ve 3 yaşına kadar konuşamayan Batuhan´ın ailesi, toplumda yaygın bir inanış olan erkek çocuklarının geç konuştuğu yanılgısına düştü. 3 yaşından sonra konuşmaya başlayan ancak yine de kreşte arkadaşlarıyla iletişim kurmayan Akgün, öğretmenlerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine ailesinin hastanede yaptırdığı tetkikler sonucunda Batuhan´ın yüzde 90 otizmli olduğu anlaşıldı.
Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan baba Halil Akgün (47) ve ev kadını anne Selda Akgün (46) Batuhan´ı sosyalleşebilmesi için yüzme kursuna yazdırdı. 2015 yılında da Bodrum´a yerleşmeleri nedeniyle Batuhan ilk olarak 2 yıl önce Halk Eğitim Merkezi´ndeki yüzme antrenörü Yılmaz Çetin ile çalışmaya başladı. Daha sonra antrenör Çetin´in yönlendirmesiyle Bodrum´daki 10 kilometrelik Bodrum Koşusu´na misafir sporcu olarak katıldı. Babasıyla birlikte 10 kilometre koşan Batuhan Türkiye´de bu kadar uzun bir mesafeyi tamamlayan ilk otizm sendromlu birey oldu. Bu başarının ardından baba Halil Akgün, oğluyla birlikte Run Marmaris Run Koşusu´na da katılmaya karar verdi. Batuhan, burada da 10 kilometrelik parkuru 1 saat 36 dakikada tamamladı.
Batuhan´ın koşma azmi ise herkesi heyecanlandırınca özel bir spor salonu Batuhan´a antrenman desteği vermeye başladı. Batuhan Akgün, sırasıyla Bodrum Bodrum Yarımada, Antalya Runatolia 2019, İzmir Wings For Life Wordrun, İstanbul Yarı Maratonu ve Uludağ Ultra Trail maratonlarına katıldı. Batuhan son yarışında derecesini yarım saat geliştirerek 10 kilometreyi 1 saat 6 dakikada tamamladı. Oğluyla 3 Kasım'daki İstanbul Maratonu'na hazırlanan Halil Akgün, "Hayalimiz Batuhan'ın milli formayı girip, dünyada ülkemizi temsil etmesi. Aile iletişimimizi seviyeli ve pozitif tutmaya çalışıyoruz. Bütün yaptığımız aktivitelerin içerisinde Batuhan hep bizimle birlikte. Bahutan 15 yaşından sonra otomobilde ön koltuğa oturmaya başladı. Emniyet kemeri alışkanlığını kazandırdık. Otizm rahatsızlığı bulunan çocuklara doğruyu öğretmemiz gerekiyor. Bu tarz çocukların sporun içerisinde daha başarılı olduğu gerçeği ortada. Bizimle beraber mücadele veriyor. Sevgi çocuğun karakterine de iletişimine de yansıyor. Oğlumuzun hayatına sporu entegre ettik, gelişimine büyük katkısı oldu. Bu tarz çocukları odasına koyun akşama kadar aynı şekilde durur ama biz öyle yapmadık. Sosyalleşmesi için her yolu denedik. Çocuğunuzu eve kapatmayın spora yönlendirin" dedi.
`KOMŞULARIMIZ `BU KADAR YARAMAZ ÇOCUĞU ÇIKARMA´ DİYORDU
Anne Selda Akgün ise "17-18 yıl önce otizm bu kadar bilinmiyordu. Otobüslerden bile neredeyse kovulduğumuz oldu. O durumlardan bugünlere geldi. Uzmanların `Kalabalık ortamlarda bulunsun´ önerisine uydum. Otizm hastalarını yetiştirmekte en büyük tedavi sevgiden geçiyor. Komşularımızın bu kadar yaramaz çocuğunu neden dışarı çıkartıyorsun tepkileriyle karşılaştım. Ailelerin mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerekiyor. Eve kapanmamak gerekiyor. Sürekli sosyal hayatın içerisinde olmaya çalışıyorum" diye konuştu.FOTOĞRAF

MUĞLA

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:48
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