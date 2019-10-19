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Aras: “İstanbul'u Bodrum'a getirmeye çalışmayın”

İHA

Kamu, STK ve özel sektör yöneticilerinin bir araya gelerek kurduğu Common Purpose (Ortak İdealler) Derneği Türkiye grubu bu yılki buluşmasını Bodrum'da gerçekleştirdi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Başkan Aras, "Doğasıyla, kültürüyle yozlaştırılan Bodrum'u tedavi altına aldık" dedi.

Aras: “İstanbul'u Bodrum'a getirmeye çalışmayın”

Kamu, STK ve özel sektör yöneticilerinin bir araya gelerek kurduğu Common Purpose (Ortak İdealler) Derneği Türkiye grubu bu yılki buluşmasını Bodrum’da gerçekleştirdi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Başkan Aras, “Doğasıyla, kültürüyle yozlaştırılan Bodrum’u tedavi altına aldık” dedi.
Ortak İdealler Derneği tarafından Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen, “Bodrum’a Yerleşmek” konulu toplantıya dernek üyelerinin yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Engin Kaplan katıldı.
Bir şehri ya da ülkeyi oluşturan toplumun her kesimini temsil eden kişilerin liderlik yetkinliklerini ortaya çıkarmalarını teşvik ederek bu liderlerin o şehrin ya da ülkenin yaşam kalitesini arttırabilecek değişimi başlatabileceklerine inanarak bir araya geldiklerini ifade eden Common Purpose (Ortak İdealler) Derneği Türkiye Genel Müdürü Ayşegül Yücel Gürerk toplantının açış konuşmasında, tek başlarına başarmalarının mümkün olamayacağı toplumsal projelerde farklı sektörlerden yöneticiler ile birlikte çalışarak sinerji yaratmayı amaçladıklarını söyledi.
Daha sonra kürsüye davet edilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşmasında, Bodrum’un bir cazibe merkezi olduğunu ve bu sebeple art niyetli birçok insanın bu güzel coğrafyadan faydalanmaya çalıştığını belirterek şunları ifade etti: “Bodrum yüzyıllardır doğasıyla, tarihi zenginlikleri ve iklimi ile bir cazibe merkezi haline geldi. Ancak cazibenin her zaman iyi bir şey olmadığının canlı örneği Bodrum’dur. 90’lı yıllardan sonra başlayan bozulma 2000’li yıllarda hızlanarak devam etti. Birçok insanın gözünü diktiği Bodrum’da kıyılar, tepeler vahşice betonlaşarak dere yatakları doldurulmuş ve kimsede bu olanlara dur dememiş. Yaptığımız son müdahaleler ve çalışmalarla bizler, o dev sözde ödüllü projelere, Bodrum’u hiç tanımayan projelere bakanlığımızla birlikte dur diyoruz.”
“İstanbul’u Bodrum’a getirmeye çalışırsanız Bodrum’un size vereceği bir şey yok” diyerek ilçeye yerleşmek isteyenlere uyarıda bulunan Başkan Aras, “Bodrum kendi öz kültürü, doğası, turizm potansiyeli ile kendine yetiyordu. Biz bunları başka bir şeye çevirmeye çalışırsak yani İstanbul’dan bir markayı, Ankara’nın ya da Van’ın bir başka değerini kazandırmaya çalışırsak burada bir kaos oluşuyor. 2000 yılından sonra Bodrum’da yaşanan kaosun nedeni ve yaşanan kültürel yozlaşmanın nedeni budur bize göre. Önceden turiste ikramlarda bulunan insanların yerini şimdi zorla tişört satmaya çalışanlar aldı. Öte yandan herkesin kendi kabuğuna çekildiği Bodrum’da yüksek duvarlı, tel örgülü, elektronik güvenlikli siteler yer alamaya başladı. Bodrum normalde böyle bir kent değildi” ifadelerini kullandı.
Bodrum’a gelenlerin buranın sakinliğine alışması gerekir
Bodrum’a yerleşenler arasında, Bodrum’un değerine değer katmaya çalışan insanlar da bulunduğunu ifade eden Başkan Aras, sözlerini şöyle tamamladı: “Bodrum’u, Cevat Şakir günlerine götürmemiz elbette imkansız ama yapılaşmayı yavaşlattıktan sonra bir tedavi sürecine gireceğiz. Yapacağımız müdahalelerle Bodrum’u sağlıklı bir hale getireceğiz. Biz bir taraftan bununla uğraşırken birileri diğer taraftan hala Bodrum’u doldurmaya çalışıyor. Bodrum’a gelenlerin buranın sakinliğine alışması gerekir. İstanbul’da bir yerden bir yere giderken, markette sıra beklerken sürekli bir telaş içinde acele ederek süren bir yaşama var ama burası öyle değil. Büyükşehir yaşantısının alışkanlıklarını Bodrum’a getirmekle ilgili bir şey. Bodrum’a gelen insan buranın doğasına, tarihine, kültürüne, çevresine, denizine, insanına saygı göstersin biz bunu istiyoruz.”
Konuşma sonunda Ortak İdealler Derneği Türkiye Genel Müdürü Ayşegül Yücel Gürerk, samimi konuşmasından dolayı Başkan Aras’a teşekkür ederek İstanbul’da bulunan Darulaceze sakini yaşlıların kendi elleriyle dokuduğu kilimi takdim etti.
8 aylık eğitim sonrası yılda bir defa Türkiye’nin farklı bir kentinde belirlenen konu üzerinde çalışmalar yapan Ortak İdealler Derneği üyeleri toplantı sonrasında Bodrum’un farklı noktalarını gezme fırsatı buldu.

MUĞLA

19 Ekim 2019 Cumartesi

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