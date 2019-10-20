Misina dolanan caretta carettaya özel ameliyat

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde boynu ve yüzgecine dolanan misina nedeniyle ölmek üzereyken buluan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) veterinerlerince ameliyat edildi.

Ortaca'nın dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda dün öğle saatlerinde kıyıda yaralı bir caretta caretta görenler, durumu DEKAMER'e bildirdi. Olay yerine gelen DEKAMER ekibi, ilk olarak 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağasının boynu ve yüzgecine dolanan misinalarını temizledi. Ardından zavallı hayvan DEKAMER'e götürüldü. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağasının boynunda kesikler bulunduğu ve sağ ön yüzgecinde humerus kemiğinin ayrıldığı tespit edildi. Dokunun ölmesi sebebiyle veteriner hekim Abdullah Başkan tarafından operasyona alındı ve ampute edildi.

DEKAMER'de gözlem altında tutulan ve 'Bestem' adı verilen yaralı kaplumbağanın refleksleri ve beslenme durumunun takip edileceği, vitamin takviyesi yapılacağı öğrenildi.



MUĞLA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:52

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