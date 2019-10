TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Karacabey:3 3. Lig 3. grupta Karacabeyspor’u ağırlayan Muğlaspor, rakibi karşısında tel tel dökülürken, 90 dakika sonunda sahadan 3-1 mağlup ayrılarak kötü gidişini sürdürdü.

3. Lig 3. grupta mücadele veren Muğlaspor kendi evinde karşılaştığı Karacabeyspor’a 31 mağlup oldu. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları ile zor günler geçiren Muğlaspor, kendi evinde karşılaştığı Karacabeyspor karşısında ilk yarı golsüz sona erdi.

Maçtan Dakikalar:

Dk.25 Sol kanattan Ramazan’la ceza alanına kadar gelen Muğlaspor’da ceza sahası önünde topla buluşan Murat Can’ın sert vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

Dk.42 Sol kanattan atağa kalkan Karacabeyspor’da Gaffar’ın ortasında Arda topla buluştu, sert şutunda top direkten geri döndü.

Dk.58 Muğlaspor atağında Murat Can kafayla indirdiği topla buluşan, Ramazan sol kanattan sıfıra kadar indi ceza alanına ortasında Batuhan’ın sert şutu direkte patladı.

Dk.69 Karacabeyspor atağında defanstan kaptığı topla ceza alanına giren Sadık, Muğlaspor kalecisi tarafından ceza alanı içinde düşürülünce orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Selçuk topu ağlara buluşturdu 01.

Dk. 74 Muğlaspor’da Çağlayan’ın kafayla yaptığı geri pasında top kaleci Yunus’u aşarak ağlarla buluştu 02.

Dk.80 Karacabeyspor ceza alanında oluşan karambolde Batuhan yerde kaldı, orta hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıyı Murat Can gole çevirdi 12.

DK.90+5 Sol kanattan gerçekleşen Karacabeyspor atağında Rasim Can’ın ortasına iyi yükselen Ömer’in kafa vuruşu ağlarla buluştu 13

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Hamit Basık x, Necmi Demir x, Hakan Akkaynak x

Muğlaspor: Yunus Emre Genç *, Çağlayan Menderes * (Dk.78 Rıdvan Çelik *), Adem Aydın *, Savaş Yorulmaz * (Dk.72 Ercan Karaca *), Ramazan Özkabak *, Güray Fırat *, Anıl Yıldırım *, Murat Can Bölükbaşı *, Batuhan Süer *, Muhammed Emel * (Dk.60 Ahmet Keleş *), Sami Can Özkan *

Karacabeyspor: Hasan Kaya **, Hasan Güleryüz **, Rasimcan Değirmenci **, Onur Özcan **, İlyas Yılmazer **, Gökhan Cingirt ** (Dk.90Ahmet Bahçıvan ?), Sergen İlhan **, Muhammet Fettahoğlu **, Sadık Arda Yılmaztürk **, Selçuk Kaban ** (Dk.88 Berk Taşkın ?), Abuzer Gaffar Toplu ** (Dk. 85 Ömer Çetinbaş *)

Sarı Kartlar: Anıl Yıldırım, Savaş Yorulmaz (Muğlaspor), İlyas Yılmazer, Gaffar Toplu, Arda Yılmaztürk (Karacabespor)

Goller: Dk.70 Selçuk Kaban, Dk. 90+5 Ömer Çetinbaş (Karacabeyspor); Dk.75 Çağlayan Menderes (KK), Dk.82 Murat Can Bölükbaşı (Muğlaspor)

