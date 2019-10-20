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Bodrum’da korkunç ölüm

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklarda ölü bulunan Taner Uysal ilçeyi yasa boğdu. Kayalıklara düştüğü tahmin edilen Uysal'ın kesim ölüm nedeni araştırılıyor.

Bodrum’da korkunç ölüm

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kayalıklarda ölü bulunan Taner Uysal ilçeyi yasa boğdu. Kayalıklara düştüğü tahmin edilen Uysal’ın kesim ölüm nedeni araştırılıyor.
Bodrum’da yaşayan evli ve bir çocuk babası Taner Uysal (47), deniz kenarında ölü bulundu. Uysal’ın düşerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İlçe Tarım Müdürlüğü’nde çalışan Uysal'ın aynı zamanda Lions Klubü üyesi olduğu öğrenildi. Uysal özellikle çevre ve ekolojik tarımla ilgilenen Bodrum’un renkli simasıydı. Uysal’ın ölüm haberi, sevenlerini şok etti.

Balıkçılar fark etti
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında balık tuttuktan sonra Gümbet İskelesi’ne dönen vatandaşlar, iskelenin yaklaşık 300 metre uzağında kayalıkların üzerinde bir şahsın hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarp kayalık nedeniyle güçlükle bölgeye ulaşan ekipler, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde incelemenin ardından, Uysal'ın cenazesi Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği üyelerince bulunduğu yerden halat yardımlarıyla yola çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin 47 yaşındaki Taner Uysal’a ait olduğu belirlendi. Uysal’ın cenazesi, önce Bodrum Devlet Hastanesi morguna, ardından da Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Dün akşam saat 18.00 sularında Gümbet İskelesi’nin olduğu alana otomobili ile giren Uysal’ın, dengesini kaybederek kayalıklara düştüğü tahmin edilirken, otomobilinin ise bölgede park halinde durduğu görüldü.

MUĞLA

20 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:46
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