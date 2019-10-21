Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zehirlenen köpeğin imdadına petbulance yetişti Bodrum’da hizmete giren petbulance, 15 günde 100 ...

İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yol kenarından bir kamyonetin çarptığı köpeğin imdadına petbulance yetişti. Ölmek üzere olan köpek, olay yerinde yapılan hızlı müdahale ile kurtarıldı.
En çok sokak köpeğinin olduğu yerlerden biri olan Bodrum’da yaralanan ve zehirlenen köpekler için belediye tarafından ambulans hizmete sunuldu. 24 saat hizmet veren ambulans sayesinde sokakta yaşayan hayvanlara hızlı müdahale edilerek hayatta kalması sağlanıyor. Bodrum Belediyesinde yeni dönemde hayata geçirilen Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren petbulance, yardıma acil ihtiyacı olan sokak hayvanlarının yardımına yetişiyor. Duyarlı bir vatandaş tarafından yapılan ilk ihbarda, OrtakentYalıkavak yolu üzerinde bir köpeğe kamyonetin çarptığı bildirildi. İhbarı alan petbulance ekibi hızla olay yerine ulaştı. 4 yaşlarındaki BoxerPitbul kırması sokak köpeğinin başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını gören Veteriner Hekim Okan Koçak, hayvana olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kanaması durdurulan köpek, sedyeye alınarak tedavi için Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine nakledildi. İhbarı veren ve görevliler gelene kadar yaralı köpeğin başından ayrılmayan inşaat işçisi Fırat Osmanoğulları, köpeğe bir kamyonetin çarptığını ve yol kenarına alarak ekiplere haber verdiğini söyledi.
Petbulancede görevli Veteriner Hekim Okan Koçak, kamyonetin altında sürüklenen yaralı köpeğe ilk müdahalenin yapıldığını, kanamalarının durdurulduğunu, ileri tetkik ve tedavi için barınağa götürüleceğini ifade etti.
Bodrum’da hayvanlar ölmesin diye ilk işi hayvanlar için ambulans almak olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, haftada bir gün hayvan barınaklarını denetliyor. Hayvanlara olan sevgisiyle de sık sık gündeme gelen Aras, barınakta bulunan tüm köpek ve kedilerin sahiplendirilmesi için yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Petbulance hizmetinin hızlı bir şekilde hizmete girdiğini belirten Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, “Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın göreve gelir gelmez ilk verdiği talimatlardan bir tanesi Veteriner İşlerinin kurulması oldu. Veteriner İşleri kurulmasının ardından Bodrum yarımadasında bulunan sokak hayvanlarının sayısının 9 bin 500 olduğu tespit edildi. Bunun ardından bu duruma duyarsız kalamayacağımızı söyleyen Başkanımız Ahmet Aras bir ambulans ihtiyacının olduğunu ve hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Hızlı bir şekilde donanımlı bir hayvan ambulansı yaparak Bodrum halkının hizmetine sunduk. 15 gün hizmet veren ambulansımız yaklaşık 100 sokak hayvanına müdahale etti. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 9 bin 500 olan sokak hayvanları sezonun bitmesinin ardından 11 bin hayvana ulaştı. Bodrum’a tatile gelen vatandaşlarımızın özeleştiri yapacağı bir konudur. Ambulansımızla gelen hayvanların ilk müdahalenin ardından yapılacak olan tedavi belirleniyor. Veteriner hekimlerimiz ameliyat gereken sokak hayvanlarını ameliyata alıyor. Şu anda Bodrum’da bulunan bin hayvana cip takılarak, aşıları ve kontrolleri yapılmaktadır. Önümüzdeki süreçte Bodrum’da bulunan tüm hayvanlara cip takılarak kontrol sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

MUĞLA

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ula’da ev yangını Muğla’nın Ula ilçesinde kullanılmayan ahşap evde çıkan yangında evin çatısı tamamen yandı.
YEREL HABERLER Ula’da ev yangını Muğla’nın Ula ilçesinde ...
Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar Marmaris’te Ukrayna’da babalarını savaşta kaybeden çocukların bir haftalık tatil için geldiği Marmaris’te Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl çocukları kaldıkları otelde ziyaret etti.
YEREL HABERLER Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar ...
Bodrum'da balık tutanlar kayalıklarda erkek cesedi buldu
YEREL HABERLER Bodrum'da balık tutanlar kayalıklarda erkek cesedi ...
Kazada otomobilde sıkışan eşinin elini bırakmadı
YEREL HABERLER Kazada otomobilde sıkışan eşinin elini bırakmadı
Festivalin son gününde nefes kesen gösteriler
YEREL HABERLER Festivalin son gününde nefes kesen gösteriler
Bodrum’da korkunç ölüm
YEREL HABERLER Bodrum’da korkunç ölüm
Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen kazada park halindeki Tır’ın altına giren sürücü kurtarılamadı.
YEREL HABERLER Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü Muğla’nın Kavaklıdere ...
Muğlaspor - Karacabey Belediyespor: 1-3
YEREL HABERLER Muğlaspor - Karacabey Belediyespor: 1-3
TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Karacabey:3 3. Lig 3. grupta Karacabeyspor’u ağırlayan Muğlaspor, rakibi karşısında tel tel dökülürken, 90 dakika sonunda sahadan 3-1 mağlup ayrılarak kötü gidişini sürdürdü.
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Karacabey:3 3. Lig 3. grupta ...
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı
Fethiye paraşüt kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye paraşüt kazası: 1 yaralı
Misina dolanan caretta carettaya özel ameliyat
YEREL HABERLER Misina dolanan caretta carettaya özel ameliyat
Domuz sürüsü güpegündüz ilçe merkezine indi
YEREL HABERLER Domuz sürüsü güpegündüz ilçe merkezine indi
Dezavantajlı öğrencilerini sanatla buluşturdu
YEREL HABERLER Dezavantajlı öğrencilerini sanatla buluşturdu
Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
Fethiye’de paraşüt kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de paraşüt kazası: 2 yaralı
Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi açıldı
Bodrum’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Bodrum’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Aras: “İstanbul'u Bodrum'a getirmeye çalışmayın”
YEREL HABERLER Aras: “İstanbul'u Bodrum'a getirmeye çalışmayın”
Milas'taki 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat
YEREL HABERLER Milas'taki 3 bin 200 yıllık zeytin ağacında hasat
Muğla'dan 35 öğrenci Enerji Verimliliği Kongresine götürüldü
YEREL HABERLER Muğla'dan 35 öğrenci Enerji Verimliliği Kongresine ...
36 yıl sonra Komanda Marşı okudular
YEREL HABERLER 36 yıl sonra Komanda Marşı okudular
Balon balığı, tenekeyi parçalarken görüntülendi
YEREL HABERLER Balon balığı, tenekeyi parçalarken görüntülendi
Balon balığı teneke içecek kutusunu parçaladı
YEREL HABERLER Balon balığı teneke içecek kutusunu parçaladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X