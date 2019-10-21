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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muğla arıtmada Türkiye altıncısı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla, 2018 yılındaki 68 milyon 989 bin metreküp atık su deşarjı ile Türkiye sıralamasında altıncı sırada yer aldı. Ayrıca, Aydın ve Denizli illeri arasında en fazla arıtma yapan il oldu. Atık suların tamamı Büyükşehir Belediyesine ait tesislerde arıtıldı.

Muğla arıtmada Türkiye altıncısı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla, 2018 yılındaki 68 milyon 989 bin metreküp atık su deşarjı ile Türkiye sıralamasında altıncı sırada yer aldı. Ayrıca, Aydın ve Denizli illeri arasında en fazla arıtma yapan il oldu. Atık suların tamamı Büyükşehir Belediyesine ait tesislerde arıtıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla, Aydın ve Denizli illeri arasında en fazla arıtma yapan il oldu. Muğla’da deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 254 litre olarak hesaplandı. Muğla Türkiye genelinde 6’ıncı sırada yer alırken, Aydın 25’inci ve Denizli 74’üncü sırada yer aldı.
Yılda 3,5 milyon yabancı, 10 milyona yakın yerli turist ağırlayan Muğla, atık su arıtma istatistiklerinde Türkiye genelinde altıncı sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla, Aydın ve Denizli illerinin yanı diğer illerin atık su ve arıtma oranlarını açıkladı.
Muğla’da günlük kişi başı 254 litre atık su arıtıyor
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından 68 milyon 989 bin metreküp atık su deşarj edildi. Aydın’da belediyeler tarafından 54 milyon 882 bin m atık su deşarj edilirken, Denizli’de belediyeler tarafından 32 milyon 772 bin m atık su deşarj edildi. Muğla’da kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 254 litre olarak hesaplandı.
Muğla’da Türkiye’de altıncı sırada
Türkiye için bu değer 188 litre olarak gerçekleşirken kişi başı günlük ortalama atık su miktarının en yüksek olduğu ilk üç il sırasıyla 341 litre ile Yalova, 308 litre ile Trabzon ve 290 litre ile Antalya oldu. Muğla kişi başı günlük ortalama atık su miktarı sıralamasında 254 litre ile Türkiye genelinde 6. sırada yer aldı. Deşarj edilen atık suların tamamı arıtıldı. Muğla’da kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 68 milyon 989 bin m3 atık suyun tamamı atık su arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atık suyun %60,2’si (41 milyon 562 bin m3) gelişmiş arıtma tesislerinde, %39,7’si (27 milyon 372 bin m3) biyolojik arıtma tesislerinde, %0,1’i de (55 bin m3) doğal arıtma tesislerinde arıtıldı.
Çevreye ve doğaya önem veriyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “ Muğla il genelinde 26 atık su 3 tane içme uyu olmak üzere 29 arıtma tesisimiz bulunmaktadır. Muğla’da tüm atık suların ileri biyolojik veya biyolojik arıtma projesi arıtılmış olması ve diğer birçok ilde olduğu gibi ön arıtma sonrası doğaya deşarj yapılmamış olması da önemli ayırt edici bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye ve doğaya büyük önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından 68 milyon 989 bin m atık su deşarj edilmesi bunun bir göstergesidir. Deşarj edilen atık suların tamamı arıtılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu verileri de bunu ortaya koyuyor” denildi.

MUĞLA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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