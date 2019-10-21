3 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 3 gün önce kaybolan yaşlı adam dağlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kızılbel Mahallesi merkez mevkiinde eşi ile yaşayan 85 yaşındaki Hayri Kaya, 3 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Hayri Kaya’nın (85) cansız bedeni, jandarma, AFAD ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalar sırasında evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Kırbelen mevkisinde ormanlık alanda bulundu.

Dağlık alandaki bir patikadan yaklaşık 15 metre aşağıda düşen yaşlı adamın cenazesi, Jandarma ve Fethiye Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde inceleme ve araştırma yaptıktan sonra Hayri Kaya’nın cesedi Fethiye Devlet Hastanesi Morguna oradan da geniş çaplı araştırma ve inceleme için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

MUĞLA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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