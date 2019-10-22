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60'lık öğrencilerin üniversite heyecanı Tazelenme Üniversitesi Bodrum'da kapılarını açtı

İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Tazelenme Üniversitesinin Bodrum Kampüsü, yaşları 60 ile 90 arasında değişen öğrencilerine kapılarını açtı.

60'lık öğrencilerin üniversite heyecanı Tazelenme Üniversitesi Bodrum'da kapılarını açtı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Tazelenme Üniversitesinin Bodrum Kampüsü, yaşları 60 ile 90 arasında değişen öğrencilerine kapılarını açtı.
Tazelenme Üniversitesi Bodrum kampüsü BODTO konferans salonunda düzenlenen açılış töreniyle açıldı. Konferans salonunda düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Yaşam Vakfı adına Tuğcan Altuğ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muammer Tuna ile Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı.
Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi koordinatörlüğünde, Bodrum Yaşam Vakfı yürütücülüğünde yaşları 60 ile 90 arasında değişen vatandaşlara, “aktif olmak, kendine yeni bir şeyler katmak ve üretmektir” prensibi ile kurulan Tazelenme Üniversitesi, 21 Ekim 2019 tarihinde Bodrumlulara kapısını açtı.
Bodrum'a köy projesi
Açılış konuşmasını yapan Bodrum Yaşam Vakfı adına Tuğcan Altuğ, Tazelenme Üniversitesi’nin öncelikli amacının, belli bir yaşın üzerindeki bireylerin daha dinç, daha sağlıklı, mutlu ve en önemlisi de üretken yaşamalarını sağlamak olduğunu belirterek yaşlıların hayat kalitesini yükseltmek için kurdukları vakıf ve hazırladıkları projeleri anlattı. Altuğ “Bodrum’a bir şeyler katmak istiyoruz. Yaşlılarımız için bir vakıf kurduk. Amaçlarımız arasında 100150 kişilik bir köy projemiz var. Yaşını almış dinç yaşlılara orada hem gönüllerince yaşamalarını, hem de hobilerini mesleklerini yürütüp, hala faydalı olduklarını bilmelerini istedik. Burada bir şeyler paylaşabilecekleri, üretebilecekleri bir yer olmasını istiyoruz. Ben eminim ki sayın başkanımız Ahmet Aras bize destek olacaktır” dedi.
Başkan Aras'da ders verecek
Daha sonra söz alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da “Her şeyin başı eğitimdir” diyerek şunları söyledi “Eğitimin yaşı olmaz. Bu proje bana anlatıldığında çok heyecanlanmıştım. Bodrum Yaşam Vakfı’na Bodrum Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Çünkü bizim de tazelenmeye ihtiyacımız var. Bodrumumuzun da tazelenmeye, tedaviye ihtiyacı var. Biz de gücümüzü şu anda bunun için harcıyoruz. Bütün paydaşlarımızla birlikte kentimizi tazeleyeceğiz ve daha yaşanabilir, daha huzurlu, doğaya, çevreye, insana, kültüre, tarihe saygılı bir kent haline getireceğiz. Aynı zaman da sayın hocama imkânlarımızdan faydalanabileceklerinden bahsetmiştim. Çok yakında Umurca Mahallemizde bir Kültür Yaşam Parkı açılacak, bitki seramız olacak. Bitkilerle bir eğitim verebiliriz. Atölyelerimiz olacak. Yelken eğitimi verebiliriz. STS okul gemimizi tahsis etmeye hazırım. Sadece dershanede oturup ders yapma işi değil, teoride tamam aynı zamanda pratik de önemli.”
Başkan Aras, Tazelenme Üniversitesi’nde kendisinin de imar, yerel yönetimler ve milli güvenlik derslerini verebileceğini söyledi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muammer Tuna ise, ülkemizde yaşlı nüfusun hızla arttığına vurgu yaparak, sosyal politikaların artık yaşlı nüfusun gereksinimlerine yöre yeniden oluşturulması gerektiğine işaret etti. Tuna, Tazelenme Üniversitesi’nin temel gerekçesinin değişen aile yapısı nedeni ile yalnızlık hissi yaşayan yaşça büyük bireylere çözüm odaklı bir girişim olarak başlatıldığını hatırlatarak “Tazelenme üniversitesi fikri Türkiye'de ilk kez 2016 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından hayata geçirilmiştir. Daha sonra Ege Üniversitesi'nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde,İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde ve Alanya Hamdullah Emin paşa Üniversitesi'nde hayata geçirilmiştir. Önümüzdeki yıl yaklaşık 20 üniversite daha kurulması öngörüyoruz.” diye konuştu.
Tazelenme Üniversitesi kampüslerinin Muğla’da Saburhane, Fethiye, Köyceğiz, Milas ve Bodrum kampüsü olarak yaşları 60 ila 92 arası toplam 700 öğrenciye ev sahipliği yaptığı öğrenildi. Sportif aktivite ile derse başlayan 2. ve 3. sınıf öğrencileri toplantıda okula başlama süreçlerini anlattı. Konuşmaların ardından Bodrum Kampüsü’nün açılışı yapılarak kutlama pastası kesildi.

MUĞLA

22 Ekim 2019 Salı

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