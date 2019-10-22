DALKO Şehitler için lokma dağıttı

Köyceğiz ve Dalyan’da Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için lokma dağıtıldı.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından pazar yerinde yapılan lokma dağıtımında “Barış Pınarı Harekatında vatanımızın güvenliği ve bekası için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize, Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır dileriz. Ruhları şad olsun” yazılı pankart asıldı.

Dalyan ve Köyceğiz'de dağıtılan lokmaların daha çok insana ulaşması için dağıtımın pazar yerinde yapıldığını belirten Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı; "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için lokma döktürdük. Bu memleket, vatan ve millet uğruna binlerce yıldır şehit veriyoruz. Vatan uğruna canlarını veren askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Ruhları şad olsun" dedi.

MUĞLA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:29

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.