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DALKO Şehitler için lokma dağıttı

İHA

Köyceğiz ve Dalyan'da Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için lokma dağıtıldı.

DALKO Şehitler için lokma dağıttı

Köyceğiz ve Dalyan’da Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için lokma dağıtıldı.
Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından pazar yerinde yapılan lokma dağıtımında “Barış Pınarı Harekatında vatanımızın güvenliği ve bekası için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize, Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır dileriz. Ruhları şad olsun” yazılı pankart asıldı.
Dalyan ve Köyceğiz'de dağıtılan lokmaların daha çok insana ulaşması için dağıtımın pazar yerinde yapıldığını belirten Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı; "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için lokma döktürdük. Bu memleket, vatan ve millet uğruna binlerce yıldır şehit veriyoruz. Vatan uğruna canlarını veren askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Ruhları şad olsun" dedi.

MUĞLA

22 Ekim 2019 Salı

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