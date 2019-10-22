Milas'ta direksiyon eğitmenliği kursu açılıyor

Birçok alanda kurs açan Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, direksiyon eğitmeni olmak isteyenlere yönelik de kurs açacak.

7’den 70’e her yaş grubuna talepler doğrultusunda kurslar açarak hizmet veren Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yeni bir kurs daha açılması için çalışma başlatıldı. Artık lise mezunlarının da direksiyon öğretmenliği yapabileceğini belirterek, açılacak yeni kurs hakkında bilgi aktaran Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, “Halk Eğitimi Merkezine ay sonuna kadar müracaat edecek kursiyerler Kasım ve Aralık ayında akşamları hafta içi beş gün gidecekleri kurs sonucunda 2020 Ocak ayında belgelerini alıp eğitmenlik yapabilecekler” dedi.

Bayram, kurs için başvuruda bulunmak isteyenlerden kurum olarak; kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi ve ehliyet fotokopisi talep ettiklerini belirtti. Başvuracakların en az üç yıllık ehliyet sahibi olması gerekiyor.

MUĞLA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:53

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