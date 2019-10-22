Spor güvenlik toplantısı gerçekleşti

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Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine dair kanun gereği, Muğla’nın Milas ilçesinde yapılacak olan spor müsabakalarında alınacak güvenlik önlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Spor kulüplerinde görev yapan yöneticilerin katılımıyla Milas Kaymakamı Eren Arslan nezaretinde Hükümet Konağı’nda gerçekleşen toplantıya Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Bilgin Aksöz, Milas Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Coşkun, Milas İlçe Spor Müdürlüğü Koordinatörü Tayfun Uslu, Milas Gençlikspor Kulübü Başkanı aynı zamanda Muğla A.S.K.F Temsilcisi Ersin Köksal, Yeni Milasspor Kulübü Başkanı Öcal Yüksel, Milas Belediye Beçin Gençlikspor Kulübü Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçi, Milas Erginspor Kulübü Başkanı Sercan Ergin katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda 2019 2020 sezonunda yeni uygulanacak uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

MUĞLA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:53

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