Kaymakam Arslan Şehit Sağlam'ın ailesini ziyaret etti

Milas Kaymakamı Eren Arslan 2016 yılında Diyarbakır Sur’da şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın Gürçamlar mahallesinde ikamet eden anne ve babasını ziyaret etti.

Kaymakam Arslan’ı Şehit Jandarma Uzman Çavuş’u anne ve babası karşılarken Kaymakam Arslan’a ziyaret esnasında Milas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Cihan Kuran ve Gürçamlar mahalle muhtarı Abdullah Er eşlik etti.

Bir süre şehidimizin ailesiyle yakından ilgilenip sohbet eden Kaymakam Arslan Şehidimizin ailesinden herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sorup, dileklerini not aldıktan sonra evden ayrıldı.

MUĞLA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:53

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